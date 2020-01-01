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सेंटीमेंट हुआ पॉजिटिव:दिसंबर तिमाही में 8 बड़े शहरों के रेजिडेंशियल मार्केट में मांग मजबूत रही, मकानों की बिक्री कोविड-19 से पहले वाले लेवल पर पहुंची

41 मिनट पहले
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  • ऑफिस स्पेस के सौदे बढ़े, करेंट और फ्यूचर लीज प्लान को अंजाम दिया गया
  • अगली छमाही के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स का आउटलुक भी बेहतर हुआ

दिसंबर तिमाही में आठ बड़े शहरों के रेजिडेंशियल मार्केट में मांग मजबूत रही। वहां मकानों की बिक्री कोविड-19 से पहले वाले लेवल पर पहुंच गई। वहां ऑफिस स्पेस के लिए हुए सौदे भी दिसंबर क्वॉर्टर में बढ़े। कॉरपोरेट्स ने वहां अपने अगले और पिछले लीज प्लान को अंजाम दिया। इसके चलते अगली छमाही के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स का आउटलुक भी बेहतर हुआ। इन बातों का जिक्र 2020 के चौथे क्वॉर्टर के नाइट फ्रैंक-फिक्की-नरेडको रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स में हुआ है।

ग्रोथ को लेकर उम्मीदें दिसंबर क्वॉर्टर में पहली बार सकारात्मक हुईं

इंडेक्स के मुताबिक, रिहायशी मकानों और ऑफिस मार्केट में मांग बढ़ने से इंडियन रियल्टी सेक्टर की रिकवरी और ग्रोथ को लेकर उम्मीदें दिसंबर क्वॉर्टर में पहली बार सकारात्मक हुईं। लेकिन जानकारों का कहना है कि अंतिम दो तिमाहियों की ग्रोथ के साथ 2021 में मजबूत शुरूआत देने वाले सेक्टर की स्थिति आनेवाली तिमाहियों में कैसी रहेगी, यह आर्थिक संकेतकों पर निर्भर करेगी।

करेंट सेंटीमेंट स्कोर 14 प्वाइंट की उछाल के साथ 54 पर पहुंच गया

इंडेक्स के 27 वें एडिशन के मुताबिक दिसंबर क्वॉर्टर में करेंट सेंटीमेंट स्कोर पहली बार 50 से ऊपर ऑप्टिमिस्टिक जोन में आया। मतलब इंडेक्स के लिए हुए सर्वे में शामिल ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को पिछले क्वॉर्टर में रियल एस्टेट में ग्रोथ होने की उम्मीद बंधी। दिसंबर क्वॉर्टर में तिमाही आधार पर 14 प्वाइंट की तेज उछाल के साथ इंडेक्स का करेंट सेंटीमेंट स्कोर 54 पर पहुंच गया। इसके अलावा फ्यूचर सेंटीमेंट स्कोर भी उस दौरान 65 प्वाइंट पर पहुंच गया जो सितंबर क्वॉर्टर में 52 प्वाइंट था।

दबी मांग निकलने, सरकारी उपायों, मकान सस्ता होने से बढ़ी ग्रोथ की उम्मीद

आने वाली तिमाहियों में रिहायशी मकानों की मांग बढ़ने की उम्मीद की वजह दबी मांग निकलना, ब्याज दरों का कई दशक के निचले स्तर पर होना, मकानों की कीमत गिरना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्टांप ड्यूटी में कमी होना रहा है। हीरानंदानी ग्रुप के फाउंडर और एमडी और नरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘दिसंबर तिमाही में रिहायशी मकानों के बाजार की ग्रोथ का अनुमान बेहतर हुआ। बजट अगर उम्मीदों के मुताबिक पॉजिटिव रहता है तो रियल एस्टेट बाजार में तेजी जारी रह सकती है।’

मजबूत ग्रोथ के लिए अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का पॉजिटिव रहना जरूरी

जानकारों के मुताबिक अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के पॉजिटिव रहने पर अगले छह महीनों में कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर की ग्रोथ अगले छह महीनों में मजबूत बनी रह सकती है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल कहते हैं, उनके अलावा यह भी देखने वाली बात होगी कि कोविड का टीका कितनी आसानी से जन जन तक पहुंचता है।

इकोनॉमिक रिकवरी और कोविड-19 के टीकाकरण की कामयाबी पर निर्भर करेगी ग्रोथ

नाइट फ्रैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट और नेशनल डायरेक्टर-रिसर्च रजनी सिन्हा कहती हैं, 'घरेलू अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार से आर्थिक संकेतक बेहतर हो रहे हैं। सरकार और रिजर्व बैंक के उपायों से खुद के रहने के लिए मकान लेने वालों की संख्या बढ़ी है। इससे सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीदें भी बढ़ी हैं, लेकिन यह कब तक बना रहेगा यह इकोनॉमिक रिकवरी और कोविड-19 के टीकाकरण की कामयाबी पर निर्भर करेगा।'

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