दैनिक भास्कर Apr 19, 2020, 06:10 PM IST

नई दिल्ली. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को साफ किया है कि 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी उत्पाद को ही बेचने का अधिकार होगा। गैर जरूरी उत्पादों की बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही साथ ई-कॉमर्स से जुड़े वाहनों को इसके लिए परमिशन लेना होगा। गृह मंत्रालय ने यह आदेश ऐसे समय में दिया है जब ई-कॉमर्स कंपनियों ने मोबाइल फोन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी जैसी गैर-जरूरी सामान की डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी है।

ANI पर जारी ट्वीट

Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/5wuB3mLXoT