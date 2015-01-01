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गोदरेज उतरेगा नए सेक्टर में:पर्सनल, बिजनेस, कंज्यूमर और हाउसिंग जैसे लोन देगा, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस की होगी लांचिंग

मुंबई4 मिनट पहलेलेखक: अजीत सिंह
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पिरोजशा को गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस का चेयरमैन बनाया गया है। मनीष शाह कंपनी के एमडी एवं सीईओ होंगे। कंपनी रियल्टी, बिजनेस, पर्सनल लोन सहित कई सेक्टर में लोन देगी।
  • गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस की लांचिंग दिवाली से ठीक पहले 10 नवंबर को हो सकती है
  • गोदरेज समूह कई सेक्टर में कारोबार करता है। इसका रेवेन्यू 4.1 अरब डॉलर रहा है

रियल सेक्टर सहित तमाम क्षेत्रों में शामिल गोदरेज समूह अब एक नए सेक्टर में उतर रहा है। कंपनी हाउसिंग सेक्टर सहित अन्य सेगमेंट को फाइनेंस देगी। इसके लिए उसने गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस नाम से नई कंपनी बनाई है। इसकी लांचिंग दिवाली से ठीक पहले 10 नवंबर को हो सकती है। कंपनी ने हाउसिंग फाइनेंस के नए चेयरमैन के रूप में पिरोजशा गोदरेज को नियुक्त किया है।

मनीष शाह होंगे एमडी एंड सीईओ

जानकारी के मुताबिक चेयरमैन के अलावा मनीष शाह को हाउसिंग फाइनेंस वर्टिकल का नया प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया गया है। बता दें कि गोदरेज ग्रुप की मुख्य ऑफिस मुंबई में है। यह इसकी फाइनेंशियल सर्विसेस यूनिट होगी। यह शुरुआत में 4 प्रमुख शहरों में अपना काम शुरू करेगी। इसमें मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR), बंगलुरू और पुणे शामिल हैं। रियल्टी सेक्टर के लिहाज से यह चारों शहर देश में प्रमुख माने जाते हैं।

कई तरह के लोन देगी कंपनी

जानकारी के मुताबिक यह नई यूनिट होम लोन, प्रॉपर्टी के एवज में बैलेंस ट्रांसफर लोन और इसके साथ ही बिजनेस एवं पर्सनल लोन भी कंपनी देगी। कंपनी की योजना उस सेक्टर में एक नए बिजनेस पर काबिज होना है, जिसमें वह शामिल है। मूलरूप से गोदरेज ग्रुप रियल्टी, रिटेल, कंज्यूमर, एफएमसीजी (FMCG) आदि में है। यह ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कर्ज की जरूरत होती है। इसमें पर्सनल और बिजनेस लोन की ब्याज दरें काफी ज्यादा होती हैं।

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दिक्कतों में है इस समय रियल्टी इंडस्ट्री

कंपनी ने ऐसे सेक्टर में तब प्रवेश करने का फैसला लिया है जब पूरी इंडस्ट्री कैश की दिक्कत से जूझ रही है। रियल्टी सेक्टर बड़े तनाव में है और बैंकिंग सेक्टर से उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। गोदरेज ग्रुप इन सभी में एक नए सिरे से फाइनेंसिंग कर अपनी पैठ जमाना चाहता है। कंपनी को यह फायदा होगा कि वह खुद इस सेक्टर में है और ग्राहकों को रियल्टी, होम लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दे सकती है।

123 साल पुराना है ग्रुप

123 साल पुराना गोदरेज समूह पारदर्शिता और अपने मूल्य को लेकर एक नए सिरे से इस सेगमेंट को तैयार करना चाहता है। इसके जरिए ग्रुप लाखों भारतीयों तक पहुंचना चाहता है। यह सस्ते घरों और अन्य प्रोजेक्ट लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन, डिजिटल अप्रोच, डाटा के आधार पर फैसले और अन्य पर फोकस किया जाएगा।

तिमाही में सेल्स बुकिंग 1,074 करोड़ रुपए की

गोदरेज प्रॉपर्टी ने बुधवार को बताया था कि उसकी सेल्स बुकिंग सितंबर तिमाही में 1,074 करोड़ रुपए रही है। लेकिन पहले 6 माह में यह 2,605 करोड़ रुपए रही है। इसमें रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का हिस्सा 2,600 करोड़ रुपए है और कमर्शियल प्रोजेक्ट का हिस्सा 5 करोड़ रुपए है। गोदरेज ग्रुप के पास इस समय 1.1 अरब कंज्यूमर वैश्विक स्तर पर हैं। इसमें कंज्यूमर गुड्स, रियल इस्टेट, अप्लायंसेस, एग्रीकल्चर और अन्य बिजनेस शामिल है।

कंपनी कई देशों में अपने तमाम कारोबार को चलाती है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक कंपनी का कुल रेवेन्यू फिलहाल 4.1 अरब डॉलर है।

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