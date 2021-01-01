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  • Google ; Instant Loan App Ban ; Google Banned 100 Loaning Apps, Receiving High Interest And Misuse Of Data

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नियम न मानने वालों पर सख्ती:गूगल ने लोन देने वाले 100 ऐप्स को बैन किया, ज्यादा ब्याज वसूलने और डेटा के दुरुपयोग की मिल रही थीं शिकायतें

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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  • गूगल ने पर्सनल लोन से जुड़े करीब 100 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है
  • यूजर्स और सरकारी एजेंसियों ने इन ऐप्स को लेकर चिंता जताई थी

गूगल ने पर्सनल लोन से जुड़े करीब 100 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। बुधवार को संसद में बताया गया कि ये ऐप नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। यूजर्स और सरकारी एजेंसियों ने इन ऐप्स को लेकर चिंता जताई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इंस्टेंट लोन के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर कई शिकायतें मिली थीं।

ज्यादा ब्याज वसूलने और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की मिली शिकायतें
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने एक लिखित जवाब में कहा है कि हमें इन ऐप के जरिए लोन पर ज्यादा ब्याज वसूलने की शिकायतें मिली थीं। इसके अलावा पर्सनल डेटा के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतें भी सरकार को लगातार मिल रही थीं।

गूगल ने ऐप्स को हटाना शुरू किया
गूगल ने कहा है कि उसने कुछ पैसे उधार देने वाले ऐप्स को हटा दिया है। ये ऐप नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन करते पाए गए थे। हालांकि गूगल ने ऐप की संख्या और उनके नामों का खुलासा नहीं किया है।

डेटा लेने से पहले लेनी होगी यूजर की परमिशन
कुछ दिन पहले गूगल ने कहा था कि डेवलपर्स को सिर्फ उन्हीं कामों के लिए डेटा का उपयोग करना होगा जिसके लिए यूजर ने सहमति दी है। अगर वे दूसरी जगह डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए यूजर से अलग अनुमति लेनी होगी।

प्ले स्टोर पर पर्सनल लोन के कई ऐप्स
गूगल पर अभी भी पर्सनल लोन देने वाले ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं। जैसे ही प्ले स्टोर पर LOAN लिखकर सर्च किया जाता है, तो लंबी लिस्ट खुल जाती है। इनमें सरकारी ऐप्स के साथ कई प्राइवेट बैंक और फर्म के ऐप्स भी शामिल हैं।

प्ले स्टोर पर ऐप्स को लेकर RBI सर्टिफिकेट जरूर देंगे
RBI का कहना है कि लोन देने वाली किसी लिस्टेड वेबसाइट या उसके ऐप पर जाते हैं, तब यह जरूर देखें कि वो RBI से रजिस्टर्ड है। या फिर RBI से रजिस्टर्ड किसी बैंक या NBFC के साथ काम कर रहा है। लोने देने वाली सभी कंपनियों को अपनी कंपनी पहचान संख्या (CIN) और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) को साफ तौर पर दिखाना होगा।

ऐप खोलें
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