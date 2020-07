दैनिक भास्कर Jul 13, 2020, 03:21 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ आज वर्चुअल मीटिंग (वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग) की। पीएम ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। साथ ही, गूगल ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की भी बात कही।

मोदी ने ट्वीट करके लिखा, आज सुबह @सुंदरपिचाई के साथ एक सफल बातचीत हुई। हमने भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्‍तेमाल सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

This morning, had an extremely fruitful interaction with @sundarpichai. We spoke on a wide range of subjects, particularly leveraging the power of technology to transform the lives of India’s farmers, youngsters and entrepreneurs. pic.twitter.com/IS9W24zZxs