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दिग्गज टेक कंपनियों की धमकी:गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने पाकिस्तान छोड़ने की धमकी; कहा- सरकार बदले कानून

नई दिल्ली40 मिनट पहले
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  • इमरान खान ने बुधवार को ऐलान किया कि अब उनके यहां इंटरनेट के कंटेंट पर सेंशरशिप लगाई जाएगी
  • एशिया इंटरनेट गठबंधन ने कहा कि इंटरनेट कंपनियों को निशाना बनाने वाला नया कानून चिंताजनक है

गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी दिग्गज टेक कंपनियों ने पाकिस्तान को अलविदा कहने की धमकी दी है। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को ऐलान किया कि अब उनके यहां इंटरनेट के कंटेंट पर सेंशरशिप लगाई जाएगी। जो कंपनी इस नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका विरोध किया जा रहा है।

मजबूरन समेटना होगा कारोबार

वैश्विक इंटरनेट कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एशिया इंटरनेट गठबंधन (जिसका सदस्य गूगल, फेसबुक और ट्विटर भी है) ने कहा कि इंटरनेट कंपनियों को निशाना बनाने वाला नया कानून चिंताजनक है। उनका कहना है कि अगर ये कानून लागू किया गया तो पाकिस्तान से कारोबार मजबूरन समेटना होगा। बता दें कि यह संस्था एशिया में गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी टेक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है।

3.14 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, आईटी मंत्रालय ने बुधवार को नए नियम की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को हर वो जानकारी देनी होगी जो जांच एजेंसियां मांगेंगी। इसमें सब्सक्राइबर की सूचना, ट्रैफिक डेटा और यूजर का डेटा शामिल हो सकती है।

साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों या इंटरनेट सेवा देने वालों को इस्लाम की अवहेलना करने वाली सामग्री, आतंकवाद को बढ़ावा देने, अभद्र भाषा, अश्लील साहित्य या किसी भी सामग्री को खतरे में डालने के लिए 3.14 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसके बाद गूगल, फेसबुक और ट्विटर समेत कई कंपनियों ने कहा है कि अगर कानून ऐसा ही रहा तो कारोबार वहां से उठाना पड़ेगा।

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