Dainik Bhaskar Jan 01, 2019, 01:44 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिडल इनकम ग्रुप (MIG) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) की अवधि को 12 म‍हीने तक बढ़ा दी है। अब यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी। आवास और शहरी कार्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एमआईजी के लिए सीएलएसएस की वृद्धि और प्रदर्शन बहुत अच्‍छा रहा है और इस साल के आखिर तक लाभार्थियों की संख्‍या एक लाख तक पहुंचने वाली है।

PMAY-Urban's New Year Gift!



