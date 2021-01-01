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GST:बजट में कोई नई घोषणा नहीं, लेकिन रिकॉर्ड टैक्स वसूली से सरकार को राहत

नई दिल्ली33 मिनट पहले
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GST कारोबार के दौरान होने वाले ट्र्रांजेक्शन के हर स्टेप पर लगने वाला टैक्स है - Dainik Bhaskar
GST कारोबार के दौरान होने वाले ट्र्रांजेक्शन के हर स्टेप पर लगने वाला टैक्स है
  • जनवरी 2021 में 1.2 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई
  • यह GST के 3 साल 7 महीने के इतिहास में सबसे ज्यादा है

आम बजट 2021 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रक्रिया को सरल बनाने से पिछले कुछ महीने से GST की जबरदस्त वसूली हो रही है। उन्होंने हालांकि इस टैक्स सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। बजट में GST रेट को घटाने-बढ़ाने जैसे किसी बड़े बदलाव की घोषणा नहीं होती, क्योंकि इसमें बदलाव करने का अधिकार सिर्फ GST काउंसिल के पास है। लेकिन GST काउंसिल की पहले से अनुमति लेकर बजट में सरकार इसकी प्रक्रिया और कानून में कुछ बदलाव कर सकती है।

जनवरी 2021 में करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए की GST वसूली हुई, जो GST के 3 साल 7 महीने के इतिहास में सबसे ज्यादा है। वसूली बढ़ने से कोरोना महामारी के कारण पैसे की कमी झेल रही सरकार को भारी राहत मिली है। GST और इनकम टैक्स दोनों बिल्कुल अलग-अलग तरह के टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स किसी व्यक्ति या कारोबारी इकाई के इनकम पर लगता है, लेकिन GST कारोबार के दौरान होने वाले ट्र्रांजेक्शन के हर स्टेप पर लगने वाला टैक्स है।

इन 8 बड़े कदमों ने बढ़ाया GST कलेक्शन

मंत्री ने कहा कि हाल में GST की प्रक्रिया को सरल करने के लिए सरकार ने ये 8 बड़े कदम उठाए हैं:

  1. SMS से निल रिटर्न
  2. छोटे कारोबारियों के लिए तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान
  3. इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस सिस्टम
  4. वैलिडेटेड इनपुट टैक्स स्टेटमेंट
  5. पहले से भरे हुए और सुधार करने योग्य GST रिटर्न
  6. छोटे और बड़े कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग-अलग मोहलत
  7. GSTN सिस्टम की क्षमता में इजाफा
  8. टैक्स चोरों और फर्जी बिल जमा करने वालों को पकड़ने के लिए डीप एनालिटिक्स और आर्टिफीशयल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल

इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या को दूर करेगी सरकार

मंत्री ने कहा कि GST की प्रक्रिया को और सरल करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में होता यह है कि कंपनियों को लागत पर ज्यादा और तैयार प्रॉडक्ट पर कम टैक्स देना पड़ता है। इसके कारण प्रभावित घरेलू कंपनियों के प्रॉडक्ट विदेशी बाजारों की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं।

1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था GST

देश में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। केंद्र और राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों को इसमें मिला दिया गया है। GST में 5 अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं- 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। पेट्रोलियम उत्पादों, अल्कोहलिक ड्र्रिंक्स और बिजली को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। रफ प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन पर 0.25% और गोल्ड पर 3% का स्पेशल रेट रखा गया है। एरेटेड ड्रिंक्स, लक्जरी कार और तंबाकू उत्पादों जैसे कुछ सामानों पर 28% GST के ऊपर 22% या अन्य दरों के साथ सेस भी लगाया गया है। GST के रेट, नियम और रेगुलेशन GST काउंसिल तय करता है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

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