दैनिक भास्कर May 12, 2020, 07:29 PM IST

लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारी इजाफा देखने को मिला है। वर्क फ्राॅम होम से लेकर ऑनलाइन क्लासेज सबकुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक एडवाइजरी जारी की है। ट्राई ने लोगों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें कि हाल ही में कुछ लोगों ने वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन ऑडियो कॉलिंग को लेकर शिकायत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉलिंग के बाद उन्हें भारी-भरकम रकम अदा करनी पड़ी है। शिकायत के बाद ट्राई ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि किसी भी ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो कॉल को ज्वाइन करने से पहले उसकी शर्तों और शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

Advisory for public to exercise due care while joining online conference platforms through audio calls, after few consumers experienced bill shocks when they joined online conferencing platforms inadvertently dialing international numbers: TRAI pic.twitter.com/Wl4x9YXMlf