दैनिक भास्कर Apr 18, 2020, 08:00 AM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस के कारण दुनियाभर में करीब दो-तिहाई (62 फीसदी) विमानों का संचालन नहीं हो रहा है। ये विमान हवाईपट्‌टी से लेकर स्टोरेज तक में एक के बगल में एक कर खड़े कर दिए गए हैं। उद्योग से जुड़े सर्वेक्षण करने वाली एक कंपनी सीरियम के मुताबिक दुनियाभर में 16,000 से ज्यादा विमान इस समय जमीन पर खड़े हैं। ऐसे में विमानन कंपनियां इनके लिए सही जगह और परिस्थिति तलाश करने से लेकर उन्हें उड़ान के लायक बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं।

सिर्फ धूल-गर्द हटाकर ही आप विमानों को उड़ा नहीं सकते

विमानों को लंबे समय तक खड़े रखने के बाद आप सिर्फ इसके धूल-गर्द हटाकर उड़ा नहीं सकते। आपको हाइड्र्रोलिक्स मेंटेन करना पड़ता है। कीड़ों-मकोड़ों और जंगली जीवों से बचाने के लिए फ्लाइट-कंट्र्रोल सिस्टम्स की देख-रेख करनी होती है। चिड़ियां विमान में के इंजनों में अपने घोसले बना सकती हैं। नमी से विमान के कंपोनेंट्स में जंग लग सकता है।

जमीन पर खड़े विमान में तेल भरकर रखना पड़ता है

हवाईपट्‌टी पर खड़े रखने पर भी विमानों में तेल भरकर रखना पड़ता है, ताकि वह बहती हवा में डगमगाते न रहे और टैंक लुबरिकेटेड रहें। नई दिल्ली की विमान रिपेयर एवं मेंटेनेंस कंपनी एयर वर्क्स के सीईओ आनंद भास्कर ने कहा कि किसी ने भी कल्पना नहीं किया था कि इतना कुछ करना पड़ेगा। पार्किंग एक बड़ी समस्या है।

From enhanced maintenance to a complete refresh of our cabin interiors, discover what we're doing to get our aircraft ready to soar again. pic.twitter.com/P0YdO2q9yO