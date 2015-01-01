पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Business
  • Hinduja Global Solutions To Hire 3,200 People In The Second Quarter Of The Current Fiscal

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खुशखबरी:इस साल HGS देगी 3,200 लोगों को नौकरी; कंपनी ने कहा- हम ज्यादा संख्या में लोगों को भर्ती करेंगे

नई दिल्ली13 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • भारत में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या सितंबर 2020 में 39,578 थी

हिंदुजा समूह की बीपीओ शाखा हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस (HGS) ब्रिटेन, अमेरिका और भारत सहित विभिन्न देशों में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान लगभग 3,200 लोगों को नौकरी देगी। इसकी जानकारी एचजीएस ग्लोबल के मुख्य वित्त अधिकारी श्रीनिवास पालकोडेती ने दी।

श्रीनिवास पालकोडेती ने बताया कि हमें साल की दूसरी छमाही में लगभग 3,200 लोगों को नियुक्त करने की उम्मीद है। ऑर्डर उत्साहजनक लग रहे हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में हमने सरकारी विभागों द्वारा कोविड-19 से संबंधित एक शाॅर्ट टर्म प्रोजेक्ट हासिल की थी। अब हमें एक और बड़ी परियोजना मिली है और हम ज्यादा संख्या में लोगों को भर्ती करने की उम्मीद करते हैं।

उन्होंने कहा कि इन नए ग्राहक के लिए कंपनी ब्रिटेन में 700 कर्मचारियों को भर्ती कर रहे है, जो घर से काम करेंगे। पालकोडेती ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, जमैका, फिलीपींस और भारत में भी भर्ती की जाएंगी। भारत में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या सितंबर 2020 में 39,578 थी, जो उसके कुल कार्यबल का 45 प्रतिशत है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंनई पार्टी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प; महामारी में उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर कम हो गई - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें