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  • UPI ; Google Pay ; Phonepe ; Digital Transaction ; In January, More Than 230 Crore Transactions Were Done Through UPI, 4 Lakh 20 Thousand Crore Rupees. Transaction Don E

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डिजिटल पेमेंट:जनवरी में यूपीआई के जरिए हुए 230 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन, 4 लाख 20 हजार करोड़ रु. का हुआ लेनदेन

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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  • दिसंबर 2020 में यूपीआई के जरिए 223 करोड़ से ज्यादा लेनदेन हुए
  • मई से यूपीआई ट्रांजेक्शन में लगातार हर महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है

साल के पहले महीने में ऑनलाइन लेनदेन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नीति आयोग के अनुसार जनवरी 2021 में यूपीआई के जरिए रिकॉर्ड 230 करोड़ से ज्यादा लेनदेन हुए हैं। इस दौरान कुल 4 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का लेनदेन हुआ।

साल दर साल 75% का इजाफा
पिछले साल इसी महीने यानी जनवरी 2020 के मुकाबले यूपीआई लेनदेन की संख्या में 76.5% किा इजाफा हुआ है। वहीं अगर रुपयों में बात करें तो लेनदेन की राशि में दोगुनी हो गई है।

दिसंबर में हुआ था 4 लाख 16 हजार करोड़ रु. का लेन देन
इससे पहले दिसंबर 2020 में यूपीआई और भीम के जरिए रिकॉर्ड 223 करोड़ से ज्यादा लेनदेन हुए थे। इस दौरान कुल 4 लाख 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का लेनदेन हुआ। इससे पहले नवंबर में रिकॉर्ड 221 करोड़ से ज्यादा लेनदेन हुए थे। इसके जरिए 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का लेनदेन हुआ था।

मई के बाद से लगातार बढ़त
प्री-कोरोना पीरियड की बात की जाए तो फरवरी 2020 में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन दर्ज़ किया गया था। फरवरी में 133 करोड़ ट्रांजेक्शन के जरिए यूपीआई से 2 लाख 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का लेनदेन हुआ। कोरोना काल में यूपीआई के जरिए लेनदेन अप्रैल महीने में एक लाख 51 हजार करोड़ रुपए पर सिमट गया था। हालांकि मई से इसमें लगातार हर महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई माह में यूपीआइ के जरिए 2 लाख 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन- देन हुआ। अक्‍टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्‍शंस के जरिए 207 करोड़ रुपए से ज्‍यादा का लेनदेन हुआ था।

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