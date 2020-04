CBDT ने सर्कुलर जारी कर कहा ; नए सिस्टम के तहत देना चाहते हैं टैक्स तो पहले नियोक्ता को दें जानकारी

दैनिक भास्कर Apr 14, 2020, 10:23 AM IST

नई दिल्ली. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि अगर कोई कर्मचारी नई टैक्स व्यवस्था को अपनाना चाहता है, तो इस बारे में अपने इम्‍प्‍लॉयर (नियोक्ता) को पहले से ही बताना होगा। ताकि इससे उन्हें सैलरी पेमेंट के दौरान इसी आधार पर टैक्स (TDS) कटौती की जा सके। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था का ऐलान किया था। करदाता अपने हिसाब से पुरानी या नई प्रणाली को चुन सकते हैं।



सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट ने क्या कहा?

सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट (CBDT) ने इस सर्कुलर में कहा कि अगर कोई कर्मचारी नए टैक्स सिस्टम के आधार पर टैक्स देना चाहते तो इसके लिए उन्हें अपने नियोक्ता या टैक्स डिडक्टर को इस बारे में पहले से ही जानकारी देनी होगी। डिडक्टर को इनकम टैक्स के सेक्शन 115 BAC के तहत किसी भी कर्मचारी का टैक्स कैलकुलेट करना होगा और TDS काटना होगा। अगर कोई कर्मचारी नए टैक्स सिस्टम को अपनाने के बारे में जानकारी नहीं देता है तो नियोक्ता को सेक्शन 115 BAC के प्रावधान के बिना ही TDS काटना होगा। '

