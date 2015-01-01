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मुकेश अंबानी का बयान:भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में संकट वाले चरण में पहुंच गया है, इस लेवल पर इसे हम आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते

नई दिल्ली6 मिनट पहले
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रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शनिवार को गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोनावायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया है। इसे हम आसानी से इस लेवल पर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा किए गए साहसिक सुधारों से आने वाले सालों में तेजी से रिकवर करेगा। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के बीच यह कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे शहरों में ट्रैवल पर फिर से प्रतिबंधित लगाए जाने की बात है।

वर्चुअल सभा में अंबानी ने कहा कि कोविड-19 के बाद वे एक विस्फोटक और घातक विकास देख रहे हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन वाले छात्रों से कहा कि वे उम्मीदों और विश्वास के साथ बिना किसी चिंता के बाहर निकलें।

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