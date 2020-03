दैनिक भास्कर Mar 21, 2020, 06:47 PM IST

नई दिल्ली. भारत में कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोनावायरस के अब तक 296 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कई ट्रेने रद्द कर दी गई हैं। यही वजह है कि लोग काफी संख्या में टिकट रिफंड कराने के लिए रेलवे स्‍टेशन पहुंच रहे हैं। इसके मद्देनजर, रेलवे यात्रियों की सुविधा तथा स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्‍टम (पीआरएस) काउंटर से जारी टिकट पर रिफंड लेने के नियमों में छूट दी है। रिफंड का नियम 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 की यात्रा अवधि पर लागू होगा। बता दें कि ई-टिकट पर रिफंड के नियम तो पूर्ववत रहेंगे क्‍योंकि रिफंड ऑनलाइन हो जाता है।

Indian Railways relaxes refund Rules for PRS counter generated tickets. Passengers are advised to avail the facility and avoid coming to Railway Station during the spread of Corona Virus. #NoRailTravel pic.twitter.com/SYXG6T754A