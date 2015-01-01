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PPAC डाटा:फरवरी के बाद पहली बार वार्षिक आधार पर तेल की मांग में उछाल, अक्टूबर में 17.77 मिलियन टन की खपत रही

नई दिल्ली12 मिनट पहले
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अधिकांश एयरलाइंस की ओर से पूर्ण ऑपरेशन शुरू ना होने के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल या ATF की मांग में गिरावट रही है।
  • अक्टूबर में डीजल की खपत भी कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंची
  • इंडस्ट्रियल फ्यूल नेफ्था की मांग में 15% का उछाल, बिटुमिन की खपत भी बढ़ी

देश में आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में लगातार सुधार हो रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग ने एक बार फिर इसको पुख्ता कर दिया है। फरवरी के बाद पहली बार फेस्टिव सीजन के दौरान अक्टूबर में तेल की मांग में वार्षिक आधार पर उछाल आया है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 2.5% बढ़ी

तेल मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के डाटा के मुताबिक, अक्टूबर 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 2.5% बढ़कर 17.77 मिलियन टन पर पहुंच गई है। एक साल पहले समान अवधि में 17.34 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत रही थी। अक्टूबर में डीजल की खपत भी कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल की मांग सितंबर में ही कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच गई थी। अक्टूबर में डीजल की मांग वार्षिक आधार पर 7.4% की बढ़ोतरी के साथ 6.5 मिलियन टन रही है। वहीं, पेट्रोल की मांग 4.5% की तेजी के साथ 2.54 मिलियन टन रही है। डीजल की यह खपत एक साल में सबसे ज्यादा रही है।

अप्रैल में 49% घट गई थी तेल की मांग

कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अप्रैल में तेल की मांग 49% घट गई थी। इंडस्ट्रीज के बंद होने और वाहनों के सड़कों पर नहीं उतरने के कारण तेल की मांग कम हुई थी। 69 दिन के लॉकडाउन प्रतिबंधों का स्थानीय और राज्य सरकारों ने पूरी तरह से पालन किया था। बाद में धीरे-धीरे प्रतिबंधों में ढील दी गई थी।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक सामान्य नहीं

फेस्टिव सीजन के कारण खपत में बढ़ोतरी हुई है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक सामान्य स्तर पर नहीं पहुंचा है। इसका कारण यह है कि देश के अधिकांश हिस्सों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान अभी तक बंद पड़े हैं।

नेफ्था की मांग में 15% का उछाल

बिजली बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंडस्ट्रियल फ्यूल नेफ्था की मांग में अक्टूबर में 15% का उछाल आया है। इस अवधि में 1.3 मिलियन टन नेफ्था की मांग रही है। इसके अलावा अन्य इंडस्ट्रियल फ्यूल की मांग में भी उछाल आया है। इससे संकेत मिलता है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है।

बिटुमिन की खपत में 48% का उछाल

अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क निर्माण पर खर्च बढ़ा रही है। इसका नतीजा यह है कि अक्टूबर महीने में सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन की मांग 48% बढ़कर 6,62,000 टन पर पहुंच गई है।

LPG की मांग भी बढ़ी

लॉकडाउन के दौरान ग्रोथ दर्ज करने वाले एकमात्र फ्यूल LPG की मांग में भी उछाल आया है। अक्टूबर में LPG की मांग 3% बढ़कर 2.4 मिलियन टन रही है। हालांकि, अधिकांश एयरलाइंस की ओर से पूर्ण ऑपरेशन शुरू ना होने के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल या ATF की मांग में गिरावट रही है। अक्टूबर में 3,55,000 टन ATF की खपत रही है।

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