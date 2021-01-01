पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Business
  • IndiGrid InvIT IPO Date 2021;Power Grid Corporation Will Raise Rs Eight Thousand Crores

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

8000 करोड़ जुटाने की योजना:पहली सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन मार्च तक ला सकती है इनविट आईपीओ

मुंबई11 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
इनविट आईपीओ मूलरूप से एक कलेक्टिव निवेश स्कीम होता है। यह म्यूचुअल फंड के जैसे होता है। यह लोगों से पैसे जुटाता है और इन पैसों को वह इंफ्रा के प्रोजेक्ट में निवेश करता है। इस निवेश पर निवेशकों को फायदा मिलता है - Dainik Bhaskar
इनविट आईपीओ मूलरूप से एक कलेक्टिव निवेश स्कीम होता है। यह म्यूचुअल फंड के जैसे होता है। यह लोगों से पैसे जुटाता है और इन पैसों को वह इंफ्रा के प्रोजेक्ट में निवेश करता है। इस निवेश पर निवेशकों को फायदा मिलता है
  • पावर ग्रिड का शेयर 192 रुपए पर है। इसका मार्केट कैप एक लाख करोड़ रुपए है
  • कंपनी मार्च तक अपना इनविट आईपीओ लाने की योजना बना रही है

इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) आईपीओ लाने की योजना बनाई है। कंपनी ने इसके लिए सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोसपेक्टस (डीआरएचपी) फाइल किया है। इसके जरिए कंपनी 8 हजार करोड़ रुपए जुटाएगी। पावर ग्रिड का शेयर इस समय 192 रुपए पर कारोबार कर रहा है। इसका मार्केट कैप एक लाख करोड़ रुपए है।

सरकार को मिलेगी मदद

यह पहली सरकारी कंपनी है जो इनविट ला रही है। अगर यह IPO सफल होता है तो इससे सरकार को मदद मिल सकती है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में 2.10 लाख करोड़ रुपए की रकम जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस सरकारी इनविट इश्यू से पावर ग्रिड को ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार में नए निवेश के लिए अवसर मिलेगा। इनविट की इस रकम से कंपनी कर्ज भी घटाने की योजना बना सकती है।

पेंशन फंड ने दिखाई दिलचस्पी

पावर ग्रिड की इस डील में पेंशन फंड और सॉवरेन फंड ने दिलचस्पी दिखाई है। IPO से जुटी यह रकम पावर ग्रिड के पास जाएगी और वह इसका फैसला करेगी कि इसका क्या किया जाएगा। साथ ही डिविडेंड भी कंपनी दे सकती है। बता दें कि पावर ग्रिड पहले से बाजार में लिस्टेड कंपनी है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एडलवाइस और एचएसबीसी सिक्योरिटीज हैं।

मार्च तक आ सकता है आईपीओ

इस इनविट को मार्च में लांच किए जाने की उम्मीद है। पिछले साल सितंबर में कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने पावर ग्रिड को असेट मोनेटाइजेशन (संपत्तियों के जरिए पैसे जुटाने) की योजना को मंजूरी दी थी। इस मोनेटाइजेशन के तहत कंपनी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन को सबसे पहले फोकस करेगी।

निजी सेक्टर के कई इनविट आईपीओ आए हैं

निजी सेक्टर में अभी तक इंडी ग्रिड इनविट, आईआरबी इंफ्रा इनविट आईपीओ आए हैं। इनविट मूलरूप से एक कलेक्टिव निवेश स्कीम होती है। यह म्यूचुअल फंड के जैसे होती है। यह लोगों से पैसे जुटाती है और इन पैसों को वह इंफ्रा के प्रोजेक्ट में निवेश करती है। इस निवेश पर निवेशकों को फायदा मिलता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराकेश टिकैत समेत 6 किसान नेताओं पर केस; अब तक 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser