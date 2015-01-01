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नई सुविधा:इंस्टाग्राम अपने क्रिएटर्स के लिए लाया नया फीचर; अब ब्रांड के साथ डील करना होगा आसान

नई दिल्ली17 मिनट पहले
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इंस्टाग्राम ने शनिवार को रील्स और लाइव दोनों के लिए नए ब्रांडेड कंटेंट टैग जोड़ने का ऐलान किया है। इससे क्रिएटर्स को रेवेन्यू में फायदा होगा।

नए टैग से क्रिएटर्स ब्रांड के साथ ज्यादा से ज्यादा डील कर सकते हैं और अपनी रील्स कंटेंट के जरिए तुरंत रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे।

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्रिएटर्स ब्रांडेड कंटेंट बनाते समय स्पष्ट रूप से खुलासा कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे किस फार्मेट को यूज कर रहे हैं।

ऐडवर्टाइजर के बिना बना सकेंगे ब्रांड कंटेंट

इंस्टा स्टोरीज में ब्रांडेड कंटेंट विज्ञापन दिखेगा जहां @ मेंशन, लोकेशन और हैशटैग जैसे टैपेबल शामिल रहेगा। अब तक ब्रांडेड कंटेंट एड केवल क्रिएटर्स से मौजूदा पोस्ट को बढ़ावा देकर ही बनाए जाते हैं।

इंस्टाग्राम अब एक नया वर्कफ्लो शुरू कर रहा है, जहां ऐडवर्टाइजर को पहले इंस्टाग्राम पर व्यवस्थित रूप से पोस्ट करने के लिए ऐडवर्टाइजर की आवश्यकता के बिना ब्रांडेड सामग्री विज्ञापन बना सकते हैं। जब ब्रांडेड कंटेंट विज्ञापन चलाना चाहते हैं, तो ब्रांड में कम बाधाओं के साथ अधिक आसान होता है।

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