इंस्टाग्राम का यह फीचर यूजर्स को ट्रोलर्स से निपटने में करेगा मदद

ट्रोल कमेंट को थोक में डिलीट करने के कई अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं

दैनिक भास्कर Jul 08, 2020, 01:42 PM IST

नई दिल्ली. इंस्टाग्राम ने 'पिन कमेंट फीचर' को अब सभी के लिए रोल आउट कर दिया है। फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के इस फीचर का मई से ही टेस्टिंग चल रहा था। इस फीचर्स की मदद से यूजर्स अब अपने अकाउंट पर निगेटिव कमेंट को एक साथ डिलीट कर सकेंगे। साथ ही ट्रोल करने वाले यूजर्स के अकाउंट को ब्लॉक भी कर पाएंगे।

पॉजिटिविटी माहौल बनाए रखने में मदद

दरअसल, इंस्टाग्राम का यह फीचर यूजर्स को उनके अकाउंट पर पॉजिटिव माहौल बनाए रखने में मदद करेगा।

द वर्ज की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म पर दुर्व्यवहार को रोकने और यूजर्स को अपने पोस्ट पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है।

एक बार में 25 ट्रोल कमेंट को डिलीट कर सकेंगे

इंस्टाग्राम यूजर्स एक बार में अधिकतम 25 ट्रोल कमेंट को डिलीट कर सकेंगे। एंड्राइड यूजर्स ट्रोल कमेंट को सीधे प्रेस और होल्ड करके डिलीट कर पाएंगे। जबकि iOS यूजर्स को कमेंट पर टैप करना होगा। उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पर डॉटेड आइकन दिखेगा। इस तरह यूजर्स उस कमेंट को डिलीट कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रोल कमेंट को थोक में डिलीट करने के कई अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं।

एक से ज्यादा पिन कमेंट कर सकेंगे लिंक

इस फीचर की मदद से यूजर्स एक से ज्यादा पोस्ट को टॉप पर पिन कमेंट के तौर पर पेस्ट कर सकेंगे। साथ ही यूजर्स सेट कर सकेगा कि कौन उसे इंस्टाग्राम पर टैग और मेंशन कर सकता है। इसके लिए Everyone, Only people you follow और No one ऑप्शन मिलेगा।