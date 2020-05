दैनिक भास्कर May 15, 2020, 02:45 PM IST

नई दिल्ली. इंडिगो एयरलाइंस की सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को कहा कि उसने वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की बिक्री में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ऑस्ट्रेलियाई विमानन कंपनी द्वारा कोरोना वायरस महामारी के चलते दिवालिया होने की घोषणा के तीन सप्ताह बाद हुआ।

InterGlobe Enterprises, IndiGo's biggest shareholder company, says it has signed agreement to participate in sale of Virgin Australia