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सरकार की मंशा:रिपोर्ट का दावा - एंट ग्रुप का IPO सस्पेंड करने का फैसला शी जिनपिंग ने खुद लिया था

नई दिल्ली13 मिनट पहले
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एंट ग्रुप का यह IPO 37 बिलियन डॉलर का था। माना जा रहा था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा IPO होगा। 
  • एंट ग्रुप के ओनर जैक मा ने चीन के रेग्युलेटर्स और बैंकों की आलोचना की थी
  • इसके बाद देश के नियामकों ने फिनटेक कंपनी एंट ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए

वाल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) ने एंट ग्रुप के IPO पर एक ताजा रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि IPO को सस्पेंड करने का फैसला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का था। एंट ग्रुप का यह IPO 37 बिलियन डॉलर का था। माना जा रहा था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा IPO होगा।

दरअसल, एंट ग्रुप के ओनर जैक मा ने चीन के रेग्युलेटर्स और बैंकों की आलोचना की थी। उन्होंने अक्टूबर माह में एक समिट के दौरान कहा था कि देश में मौजूदा रेग्यूलेटरी सिस्टम नए बदलाव के लिए अवरोध खड़ा कर रहा है। इसे बदलने की आवश्यकता है। इसके बाद नियामकों ने जैक को समन भेजा। साथ ही फिनटेक कंपनी एंट ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए। इसमें कहा गया कि कंपनी के उत्पाद देश के नौजवानों को गरीबी और कर्ज की ओर ढकेल रहा है।

इसके बाद रेग्युलेटर्स ने नए नियमों का हवाला देते हुए एंट ग्रुप के IPO को सस्पेंड कर दिया। अमेरिकी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने रेग्युलेटर्स को आदेश दिया था कि एंट ग्रुप के कारण मार्केट में उतार-चढ़ाव की जांच करे और उसे रोके।

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