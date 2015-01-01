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  • Johnson & Johnson Ordered To Pay $120 Million As Damages In New York Baby Powder Case

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मुश्किल में जॉनसन एंड जॉनसन:महिला ने लगाया पाउडर से कैंसर होने का आरोप; कंपनी देगी 120 मीलियन डॉलर का हर्जाना​​​​​​​

नई दिल्ली38 मिनट पहले
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  • न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन पर 120 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है

जॉनसन एंड जॉनसन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन पर 120 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी को न्यूयॉर्क के एक राज्य न्यायाधीश ने एक ब्रुकलिन महिला और उसके पति को 120 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

महिला ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि वह काफी समय से जॉनसन के टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करने से उसकी सेहत को नुकसान हुआ है। कोर्ट ने महिला के दावे को सही माना है और कंपनी पर 120 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। महिला के वकील ने कोर्ट को बताया कि कंपनी के दस्तावेजों से पता चलता है कि उसे 1970 के दशक से ही इस बात की जानकारी थी कि टेल्कम पाउडर से सेहत को नुकसान हो सकता है लेकिन इस बात को छिपाया गया। इसलिए कोर्ट ने महिला के दावे को सही माना और कंपनी पर जुर्माना लगाया।

जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि यह मुकदमे की अपील करेगा। मुकदमे में “महत्वपूर्ण कानूनी और स्पष्टवादी त्रुटियों” का हवाला देगा। कंपनी ने कहा कि हम कैंसर से पीड़ित के साथ सहानुभूति रखते हैं। हमें विश्वास है कि हमारी पाउडर सुरक्षित है और यह कैंसर का कारण नहीं हो सकता है।

गौरतलब है कि कंपनी पर उसके बेबी पाउडर में कैंसर कारक तत्व मौजूद होने के आरोप हैं। कंपनी के ऊपर 15 हजार से अधिक केस हैं, जिसमें कहा गया है बेबी पाउडर की वजह से मेसोथलिओमा हो गया जोकि एक आक्रामक कैंसर है।

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