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भास्कर एक्सप्लेनर:वॉट्सऐप पेमेंट के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, यहां जानिए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली31 मिनट पहले
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रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको फोन कॉल्स और मैसेज पढ़ने की परमिशन देनी होगी। 
  • वॉट्सऐप के जरिए UPI इनेबल्ड किसी भी ऐप पर पेमेंट कर सकेंगे
  • पुराना UPI पासकोड भी वॉट्सऐप पेमेंट में इस्तेमाल हो जाएगा

दो साल तक कानूनी बाधाओं में फंसने के बाद फेसबुक की सब्सिडियरी वॉट्सऐप को भारत में पेमेंट सेगमेंट में उतरने की मंजूरी मिल गई है। वॉट्सऐप के भारत में करीब 40 करोड़ यूजर हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने वॉट्सऐप को 2 करोड़ यूजर्स के साथ पेमेंट सर्विस शुरू करने की इजाजत दी है। वॉट्सऐप की पेमेंट सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हम बताने जा रहे हैं कि आप वॉट्सऐप पेमेंट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं?

कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

  • आपके पास एक बैंक खाता और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • इसके बाद आपके वॉट्सऐप में फोटो-वीडियो भेजने वाले अटैचमेंट आईकॉन पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको पेमेंट का विकल्प मिलेगा।
  • इस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। यहां पर आपको बैंक अकाउंट और अन्य जानकारी देनी होगी।
  • रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको फोन कॉल्स और मैसेज पढ़ने की परमिशन देनी होगी।
  • इसके बाद पेमेंट करने के लिए UPI पासकोड बनाना होगा।
  • यदि आपके पास पहले से ही UPI पासकोड है तो उसे भी वॉट्सऐप पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

कैसे काम करेगा वॉट्सऐप पेमेंट?

  • वॉट्सऐप पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI पर काम करेगा।
  • गूगल-पे, फोन-पे, भीम और विभिन्न बैंकों के ऐप भी इसी सिस्टम पर काम करते हैं।
  • वॉट्सऐप पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको वॉलेट में पैसा रखने की जरूरत नहीं होगी।
  • वॉट्सऐप यूजर सीधे अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट सेक्शन में पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI आईडी एंटर करनी होगी।

कौन-कौन से ऐप पर पेमेंट कर सकेंगे?

  • वॉट्सऐप पेमेंट के जरिए आप UPI इनेबल्ड किसी भी पेमेंट ऐप पर पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे
  • यदि कोई यूजर वॉट्सऐप पेमेंट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो वॉट्सऐप आपको 'एंटर UPI आईडी' का विकल्प देगा। इसके जरिए आप BHIM, गूगल-पे, फोन-पे और UPI बेस्ट अन्य पेमेंट ऐप पर पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे।
  • इसके अलावा पेमेंट प्राप्त करने वाला यूजर वॉट्सऐप पर रजिस्ट्रेशन कराकर भी पेमेंट ले सकता है।
  • वॉट्सऐप के भारतीय नंबर पर ही पेमेंट किया जा सकेगा।
  • यदि कोई यूजर इंटरनेशनल नंबर पर वॉट्सऐप ऑपरेट करता है तो उसे पेमेंट सर्विस नहीं मिलेगी।

क्या पेमेंट के लिए कोई चार्ज देना होगा?

  • नहीं। UPI एक फ्री सेवा है और इस पर ट्रांजेक्शन के लिए कोई शुल्क लागू नहीं होता है।
  • वॉट्सऐप पेमेंट के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा।
  • UPI के जरिए अधिकतम ट्रांजेक्शन पर 1 लाख रुपए की सीमा तय है।
  • वॉट्सऐप पेमेंट पर भी यह अधिकतम ट्रांजेक्शन सीमा लागू होगी।
  • कुछ UPI ऐप बैंक अकाउंट और IFSC कोड एंटर करके पेमेंट की सुविधा देते हैं। अभी वॉट्सऐप पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
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