पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Business
  • Kovid 19 Affected The Jobs Of 270 Crore People, It Will Increase Poverty In The World

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी:कोविड-19 के कारण 270 करोड़ लोगों की नौकरियां प्रभावित हुईं, इससे दुनिया में गरीबी बढ़ेगी

नई दिल्लीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
संयुक्त राष्ट्र ने ज्यादा अनौपचारिक वर्कर्स वाली अर्थव्यवस्थाओं में आय बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास करने की बात कही है। - Dainik Bhaskar
संयुक्त राष्ट्र ने ज्यादा अनौपचारिक वर्कर्स वाली अर्थव्यवस्थाओं में आय बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास करने की बात कही है।
  • महामारी के कारण नौकरियों का दशकों का विकास खत्म होने का अनुमान
  • 2021 में भी जारी रहेगी ज्यादा बेरोजगारी, वर्किंग आवर्स का नुकसान होगा

बीते कुछ सालों में एशियाई देशों में तेज आर्थिक ग्रोथ रही है। लेकिन कोविड-19 महामारी ने इन देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा बुरा प्रभाव छोड़ा है। यही कारण है कि 2020 में एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2021 रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि नौकरियों और आय को लेकर हुआ दशकों का विकास कोविड-19 के कारण खत्म हो सकता है। साथ ही दुनिया में गरीबी बढ़ सकती है।

2021 में भी जारी रहेगी बेरोजगारी

आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की ओर से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के कारण 2020 में पैदा हुए ज्यादा बेरोजगारी के हालात 2021 में भी जारी रहेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर 270 करोड़ नौकरियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, भारत जैसी अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादा वर्कर्स वाली अर्थव्यवस्थाओं को श्रम बाजार की आय प्रणाली बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा लाभ, शिक्षा का लक्ष्य, गरीबी और सामाजिक समानता की दिशा में भी कदम उठाने होंगे।

2021 में वर्किंग आवर्स में 4.9% की कमी आएगी

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। ILO की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का परिणाम है कि वैश्विक स्तर पर वर्किंग आवर्स और इनकम में कमी आई है। साथ ही सभी देशों से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में दक्षिण एशियाई देशों में 4.9% वर्किंग आवर्स का नुकसान होगा और इससे लाखों नौकरियां प्रभावित होंगी। सबसे खराब स्थिति में इस क्षेत्र में 3.1 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं।

2020 में 25.5 करोड़ लोगों ने नौकरी खोई

ILO का अनुमान है कि कोविड-19 के कारण 2020 में 25.5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खोई है। इसमें 8 करोड़ लोग दक्षिण एशियाई देशों के हैं। इस संकट ने विकासशील देशों में श्रम बाजारों पर कहर ढाया है। 2020 के मध्य में बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर रही है। इस दौरान नाइजीरिया में 27%, भारत में 23%, कोलंबिया में 21% और फिलिपींस में 17% बेरोजगारी दर रही है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, सऊदी अरब, तुर्की में 13% से ज्यादा बेरोजगारी दर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंक्रमण से जान गंवाने वाले 70% से ज्यादा लोगों को दूसरी बीमारियां भी थीं; इनमें 60 साल से ऊपर के 55% लोग थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser