पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Business
  • Largest FDI Ever In Telangana Amazon Will Invest Rs 20761 Crore To Build Data Centers

FDI:तेलंगाना में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश, अमेजन वेब सर्विसेज डाटा सेंटर बनाने के लिए 20,761 करोड़ रुपए का निवेश करेगी

नई दिल्ली35 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री केटी रामाराव  ने इस साल के शुरू में दावोस दौरे के दौरान AWS के अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी
  • AWSक्लाउड हैदराबाद रीजन 2022 के मध्य में लांच हो सकता है
  • तीन अवेलेबिलिटी जोन के साथ एक AWS रीजन स्थापित होगा

अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) तेलंगाना में 2.77 अरब डॉलर (20,761 करोड़ रुपए) का निवेश करने जा रही है। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने शुक्रवार को कहा कि इस रकम से राज्य में कई डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) होगा।

AWS अमेजन का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि कई दौर की बैठकें होने के बाद AWS ने इस निवेश का फैसला किया है। AWSक्लाउड हैदराबाद रीजन 2022 के मध्य में लांच हो सकता है।

सभी डाटा सेंटर एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहकर काम कर सकेंगे

रामा राव ने कहा कि AWS तीन अवेलेबिलिटी जोन (AZ) के साथ एक AWS रीजन स्थापित करने के लिए निवेश कर रहा है। (AZ) में एक ही रीजन में अलग-अलग स्थानों पर कई डाटा सेंटर होते हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहकर काम कर सकते हैं। इनके लिए बिजली, कूलिंग, फिजिकल सिक्योरिटी सभी अलग-अलग होते हैं और ये लो-लेटेंसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। मंत्री ने इस साल के शुरू में दावोस दौरे के दौरान AWS के अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद तेजी के साथ उन्होंने निवेश पर फैसला कर लिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें