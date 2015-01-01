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अब बिना एजेंट से मिले ले सकते हैं पॉलिसी:LIC ने लांच किया आत्म निर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल अप्लीकेशन

मुंबई7 मिनट पहले
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LIC ने इसे आत्म निर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल अप्लीकेशन (ANANDA) के नाम से लांच किया है। इसे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए एलआईसी के चेयरमैन एम.आर कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लांच किया
  • एलआईसी की 32 करोड़ पॉलिसी हैं। इसकी असेट्स भी 32 लाख करोड़ रुपए के करीब है
  • इसके पास 13 लाख के करीब एजेंट्स हैं और कंपनी आईपीओ लाने की योजना बना रही है

देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने एजेंट्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अनोखा कदम उठाया है। इसके तहत अब बिना LIC एजेंट से मिले भी आप एलआईसी की पॉलिसी ले सकते हैं। यह इसलिए किया गया है ताकि कोरोना जैसी बीमारियों के समय लोगों से मिलने से बचा जाए।

अनोखी और पहली योजना

बीमा सेक्टर में इस तरह की यह अनोखी और पहली योजना है। LIC ने इसे आत्म निर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल अप्लीकेशन (ANANDA) के नाम से लांच किया है। इसे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए एलआईसी के चेयरमैन एम.आर कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लांच किया। यह डिजिटल अप्लीकेशन एक ऐसा साधन है जिसके जरिए पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें एजेंट आपकी मदद करेगा। यह पेपरलेस KYC पर आधारित है जो आधार (ADHAR) आधारित अथेंटिकेशन से पूरा होता है।

इन-हाइस आईटी सिस्टम के जरिए डेवलप किया

LIC डिजिटल टेक्नोलॉजी में पायोनियर है। यह अपने इन-हाउस (In-House) IT सिस्टम के जरिए काम करती है। इसके जरिए LIC की मार्केटिंग फोर्स जो भी वर्तमान चुनौतियों का सामना कर रही है, उसे सुलझाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग अब एक नया नॉर्मल हो गया है इसलिए ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्राहक इस सुविधा को नई जीवन बीमा पॉलिसी के लिए ले सकते हैं। यह ग्राहक अपने घर, ऑफिस से ले सकते हैं। यह जीवन बीमा पॉलिसी की खरीदी में एक नए लेवल का अवसर है।

ई-ट्रेनिंग वीडियो भी शुरू किया

इसी के साथ LIC ने एजेंट्स के लिए ई-ट्रेनिंग (E-traning) वीडियो भी शुरू किया है। यह वीडियो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा परिचय कराता है। इस नए साधन के जरिए पहली पेपरलेस डिजिटल अप्लीकेशन को LIC चेयरमैन ने लांच किया। चेयरमैन एम.आर. कुमार ने कहा कि यह नया साधन मार्केटिंग और अन्य इंटरमीडियरिज के लिए एक बेहतर साधन है जिससे LIC की पॉलिसी को पेपरलेस बेचने में मदद मिलेगी।

बता दें कि एलआईसी की 32 करोड़ पॉलिसी हैं। इसकी असेट्स भी 32 लाख करोड़ रुपए के करीब है। वर्तमान में इसके पास 13 लाख के करीब एजेंट्स हैं और कंपनी आईपीओ लाने की योजना बना रही है।

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