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नेटवर्थ:महज ढाई महीने में ही चौथे से 11 वें नंबर पहुंचे मुकेश अंबानी, नेटवर्थ घटकर 5.35 लाख करोड़ रुपए हुई

मुंबईएक मिनट पहले
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लिस्ट में सबसे ऊपर अमेजन के ओनर जेफ बेजोस 183 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ टॉप पर हैं। 
  • 8 अगस्त को ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स में उन्हें अमीर कारोबारी की रैंकिंग में चौथा स्थान मिला था
  • 14 जुलाई को मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में छठवें नंबर पर पहुंचे थे

मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में टॉप-10 से बाहर हो गए है। शनिवार को ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी 72.2 बिलियन डॉलर (5.35 लाख करोड़ रुपए) की नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पर आ गए हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर अमेजन के ओनर जेफ बेजोस 183 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ टॉप पर हैं।

अगस्त में टॉप-5 में शामिल थे

इसी साल 14 जुलाई को मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में छठवें नंबर पर पहुंचे थे। उस समय उनकी कुल संपत्ति 5.36 लाख करोड़ रुपए थी। इसके महज 8 दिनों के अंदर ही उनकी संपत्ति 1.21 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 23 जुलाई को 6.57 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। वे दुनिया के पांचवे सबसे अमीर शख्‍स बन गए थे।

शेयरों में शानदार तेजी के चलते मुकेश के नेटवर्थ में शानदार तेजी देखने को मिली, जिससे नेटवर्थ 80.6 अरब डॉलर (5.96 लाख करोड़ रुपए) हो गई। 8 अगस्त को ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स में उन्हें अमीर कारोबारी की रैंकिंग में चौथा स्थान मिला था।

शेयरों में गिरावट का असर

रिलायंस के शेयरों में बीते हफ्ते बिकवाली देखने को मिली है। 16 सितंबर को कंपनी का शेयर 2,324.55 रुपए के भाव से ट्रेड कर रहा था, जो 20 नवंबर को 18% फिसलकर 1,899.50 पर बंद हुआ था। वहीं, NSE में 45 दिनों में रिलायंस ग्रुप का मार्केट कैप भी 15.68 लाख करोड़ रुपए से 2.97 लाख करोड़ रुपए घटकर 12.71 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

दुनिया के टॉप-5 अमीर कारोबारी

रैंकनामटोटल नेटवर्थकंपनी
1.जेफ बेजोस13.57 लाख करोड़ रुपएअमेजन
2.बिल गेट्स9.49 लाख करोड़ रुपएमाइक्रोसॉफ्ट
3.एलन मस्क8.97 लाख करोड़ रुपएटेस्ला
4.बर्नार्ड अरनॉल्ट7.78 लाख करोड़ रुपएएलवीएमएच
5.मार्क जुकरबर्ग7.56 लाख करोड़ रुपएफेसबुक

लिस्ट में सबसे ऊपर अमेजन के ओनर जेफ बेजोस हैं। 2020 में जेफ की नेटवर्थ में 5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं। सालभर में सबसे ज्यादा नेटवर्थ एलन मस्क की बढ़ी है। इस साल मस्क की नेटवर्थ 6.9 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 8.97 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

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