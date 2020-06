दैनिक भास्कर Jun 05, 2020, 01:31 PM IST

कैलिफोर्निया. टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क ने गुरुवार को एक ट्वीट में लिखा, 'टाइम टू ब्रेक अप अमेजन'। उन्हें लगता है कि अमेजन को तोड़ने का समय आ गया है।

उनका ट्वीट उस वक्त आया जब लेखक एलेक्स बेरेंसन ने एक स्क्रीनशॉट दिखाते हुए ट्वीट किया कि कोविड-19 के बारे में उनकी आगामी पुस्तक बिक्री के लिए अमेजन के दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करती है।

Oh fuck me. I can’t believe it. They censored it. pic.twitter.com/GfPEr7OiV2