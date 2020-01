Dainik Bhaskar Jan 08, 2020, 12:01 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय बजट देश के 130 करोड़ लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। बजट देश के विकास का रास्ता तय करता है। मैं आप सभी को विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

