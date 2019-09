Dainik Bhaskar Sep 20, 2019, 03:27 PM IST

बिजनेस डेस्क. कॉर्पोरेट टैक्स घटाने और शेयर बाजार से जुड़े वित्त मंत्री के ऐलानों का इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने भास्कर APP से बातचीत में कहा, ‘‘इन फैसलों का कई गुना फायदा होगा। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दरें अब दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी हो गई हैं। जो घरेलू कंपनियां विदेश में निवेश पर ध्यान दे रही थीं, वे अब देश में ही निवेश बढ़ाएंगी। आने वाले समय में देश की जीडीपी ग्रोथ 7% तक जा सकती है।’’ महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयनका ने ट्वीट किया- ऐसा लगता है दिवाली जल्दी आ गई।

कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा: शॉ

किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि टैक्स कम लगने से कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ेगा। वित्त मंत्री के ऐलानों का शेयर बाजारों पर तो तुरंत असर हो गया। सेंसेक्स में 2000 प्वाइंट की तेजी आई। शेयर बाजार में बढ़त से कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा।

मोदी ने कहा- मेक इन इंडिया को गति मिलेगी

मोदी ने कहा- कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का फैसला ऐतिहासिक है। इससे मेक इन इंडिया को गति मिलेगी। साथ ही दुनियाभर से निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। हमारे निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता में बढ़ोतरी होगी और ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। 130 करोड़ भारतीयों के लिए यह बेहतरीन कदम है। पिछले कुछ हफ्तों में किए गए ऐलान हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारत को व्यवसाय के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इन तमाम उपायों से भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

The announcements in the last few weeks clearly demonstrate that our government is leaving no stone unturned to make India a better place to do business, improve opportunities for all sections of society and increase prosperity to make India a $5 Trillion economy.