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वर्क फ्राॅम होम:अब आईटी कर्मचारी हमेशा के लिए कर सकेंगे घर से काम; सरकार ने नियमों को बनाया आसान

नई दिल्ली13 मिनट पहले
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  • पीएम मोदी ने कहा- इससे युवा इस सेक्टर में आने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

सरकार ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' और 'वर्क फ्रॉम एनिवेयर' की सुविधा को स्थाई तौर आसान बनाया है। सरकार ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और आईटी आधारित सेवाएं (आईटी) देने वाली कंपनियों के लिए दिशानिर्देशों को सरल करने की घोषणा की जो कर्मचारियों के स्थाई रूप से घर से काम करने की सुविधा देगा। गुरुवार को दूरसंचार विभाग के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे युवा इस सेक्टर में आने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

नए नियमों से बनेगा अनुकूल माहौल

नए नियम से कंपनियों के लिए घर से काम करने और कहीं से काम करने के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। कंपनियों के लिए समय-समय पर रिपोर्टिंग और अन्य प्रतिबद्धताओं को समाप्त कर दिया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि इसका उद्देश्य उद्योग को मजबूती प्रदान करना है।

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने आईटी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा सुधार किया है। इससे आईटी और बीपीओ उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। नए बदलाव के तहत अन्य सेवा प्रदाता को अब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। बैंक गारंटी को भी समाप्त कर दिया गया है। एक स्थिर आईपी रखने और समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट भेजने की बाध्यता अब नहीं होगी।

कम हो जाएगा बोझ

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को आगे बढ़ाने और भारत को एक तकनीकी केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'जीओआई ने दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) दिशानिर्देशों को काफी सरल बना दिया है। बीपीओ उद्योग का अनुपालन बोझ इसके कारण बहुत कम हो जाएगा। इससे कई अन्य आवश्यकताएं दूर होंगी। इन कदमों से लचीलापन और उत्पादकता बढ़ेगी।

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