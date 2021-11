Hindi News

India's WPI Inflation Rises | 12.54% In Oct | Food, Fuel Prices

महंगाई से राहत नहीं: खाने-पीने के सामान के दाम बढ़े, थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.5% हुई

नई दिल्ली एक घंटा पहले



देश में थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.5% पर पहुंच गई। सितंबर में यह 10.6% थी। वहीं एक साल पहले अक्टूबर 2020 में यह 1.31% थी। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण पेट्रोल-डीजल, खाने-पीने का सामान और मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी है।

लगातार 7 महीनों से दहाई अंक में महंगाई

महंगाई दर लगातार 7 महीनों से दहाई अंक में बनी हुई है। अक्टूबर महीने के लिए (सितंबर, 2021 की तुलना में) WPI इंडेक्स में महीने-दर-महीने आधार पर बदलाव 2.28% रहा। वहीं WPI फूड इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर सितंबर के 1.14% से बढ़कर अक्टूबर में 3.06% हो गई।

महीने-दर-महीने आधार पर महंगाई (अक्टूबर VS सितंबर)

खाने-पीने का सामान - 3.06% Vs 1.14%

ईंधन और पावर - 37.18% VS 24.81%

आलू - -51.32% VS -48.95%

प्राइमरी आर्टिकल - 5.20% VS 4.10%

प्याज - -25.01% Vs -1.19%

अंडा, मीट और मछली - 1.98% VS 5.18%

मैन्युफैकचर्ड प्रोडक्ट - 12.04% VS 11.41%

सब्जियां - -18.49 Vs -32.45

4.48% रही थी रिटेल महंगाई दर

इससे पहले शुक्रवार को रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए थे। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 4.35% से बढ़कर 4.48% हो गई। हालांकि, ये आंकड़ा RBI के महंगाई दर अनुमान 2-6% के अंदर ही है।