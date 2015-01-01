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  • Patanjali Reported A Profit Of 424.72 Crore In The Second Quarter; The Company's Revenue Stood At 9,022.71 Crore

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बाबा रामदेव की कंपनी को मुनाफा:पतंजलि को दूसरी तिमाही में हुआ 424.72 करोड़ का लाभ; कंपनी का रेवेन्यू 9,022.71 करोड़ रहा

नई दिल्ली26 मिनट पहले
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  • कंपनी ने पिछले साल समान तिमाही में 349.37 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
  • बाबा रामदेव ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा था।

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने आज शुक्रवार को दूसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का वित्त वर्ष 2019-20 में स्टैंडअलोन आधार पर शुद्ध लाभ 21.56% बढा है। कंपनी को 424.72 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने पिछले साल समान तिमाही में 349.37 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

वहीं, इस तिमाही कंपनी का रेवेन्यू 9,022.71 करोड़ रहा। 31 मार्च, 2020 की समाप्त तिमाही के मुताबिक, रेवेन्यू में साल-दर-साल 5.86% वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2019-20 में पतंजलि आयुर्वेद का टैक्स से पहले का लाभ 566.47 करोड़ रुपए था जो उसके एक साल पहले हुए 452.7 करोड़ की तुलना में 25.12 पर्सेंट अधिक है। अन्य आय से रेवेन्यू में तीन गुना की बढ़त हुई है। यह 18.89 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ रुपए हो गई है।

तिमाही रिजल्ट को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा था, जिसमें हमने रूचि सोया का अधिग्रहण किया था। चुनौतियों के बावजूद हमने लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी हमने अपनी सेवाओं को नहीं रोका।

अन्य कंपनियों को स्थिति को संभालने में एक से दो महीने लगे। हमने पहले दिन से ही प्रोडक्शन पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में हमारा उच्च विकास होगा और उच्च कारोबार होगा।

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