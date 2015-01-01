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समावेशीकरण:चारागाहों और दलदली भूमि पर भी लग सकेंगे ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट, सौर बिजली योजना में छोटे किसानों का भी मिलेगा साथ

नई दिल्ली30 मिनट पहले
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नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने PM-KUSUM योजना के गाइडलाइंस में बदलाव किया
  • PM-KUSUM योजना में पहले बंजर, परती और कृषि भूमि को ही शामिल किया गया था
  • अब 500 kw से छोटे सोलर प्लांट को भी टेक्नो-कमर्शियल फीजीबिलिटी के आधार पर मिली अनुमति

सरकार ने अपने सौर अभियान में छोटे किसानों की भी भागीदारी बढ़ाने के लिए चारागाह और दलदली भूमि पर भी ग्रिड कनेक्टेड सोलर-प्लांट का विकास करने की अनुमति दे दी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियानन (PM-KUSUM) योजना के गाइडलाइंस में बदलाव किया है। दिशानिर्देश में बदलाव के तहत योजना का दायरा बढ़ाकर ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में अन्य नए क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है।

योजना में अब तक बंजर, परती और कृषि भूमि को ही शामिल किया गया था। लेकिन बदले हुए नियमों के तहत अब किसानों के चारागाहों और दलदली भूखंडों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा चुने हुए रीन्युएबल पावर जनरेटर (RPG) को प्रोजेक्ट्स की कमिशनिंग के लिए ज्यादा समय भी दिया गया है।

छोटे किसान भी बिजली उत्पादन में निवेश कर सकेंगे

नए दिशानिर्देशों में पावर प्लांट के आकार में भी बदलाव किया गया है। इससे छोटे किसान भी अब बिजली उत्पादन में निवेश कर सकेंगे। इसके तहत अब राज्य सरकारें 500 kw से छोटे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को भी टेक्नो-कमर्शियल फीजीबिलिटी के आधार पर अनुमति दे सकेंगी।

प्रोजेक्ट कमिशनिंग की डेडलाइन 3 महीने बढ़ाकर 12 महीने की गई

नए दिशानिर्देशों में चुने हुए रीन्युएबल पावर जनरेटर (RPG) को प्रोजेक्ट्स की कमिशनिंग के लिए ज्यादा समय भी दिया गया है। अब प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की डेडलाइन 3 महीने बढ़ाकर लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) जारी करने की तिथि से लेकर 12 महीने तक कर दी गई है। इसके साथ ही मिनिमम प्रीस्क्राइब् कैपेसिटी युटिलाइजेशन फैक्टर (CUF) के मुकाबले सौर बिजली उत्पादन में रहने वाली कमी (शॉर्टफॉल) के लिए RPG पर कोई पेनाल्टी भी नहीं लगाई जाएगी।

गांव-देहात तक पहुंचेगी पर्यावरण अनुकूल बिजली

एक अधिकारी ने कहा कि दिशानिर्देश में बदलाव किए जाने से सरकार की नवीकरणीय बिजली योजना में किसानों की भागीदारी बढ़ेगी। इससे पर्यावरण अनुकूल बिजली को देश के दूर-दराज हिस्सों में पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

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