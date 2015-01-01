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राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी:पंजाब एंड सिंध बैंक जुटाएगा 5,500 करोड़ रुपए तक की राशि

नई दिल्ली15 मिनट पहले
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सरकारी क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने शनिवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने तरजीही आधार पर शेयर जारी कर 5,500 करोड़ रुपए तक की राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बैंक ने कहा कि सरकार 2020-21 के दौरान शेयरों के तरजीही आवंटन के बदले 5,500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने वाली है। निदेशक मंडल की यह मंजूरी इसी उद्देश्य से है।

बैंक ने कहा कि इस राशि से उसे नियामकीय आवश्यकताओं तथा वृद्धि के लिए जरूरी पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 30 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार 83.06 प्रतिशत थी।

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