पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Business
  • RIL Infosys Dr. Reddy's Lab Share Price; Which Stock Has Highest Return? And Which Is Best Share To Buy In 2020?

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पर्सनल फाइनेंस:ये हैं टॉप शेयर जिन्होंने पिछले सम्वत से अब तक दिया 90% तक का फायदा, इस सम्वत में कीजिए कमाई

मुंबई16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
शेयर बाजार ने हर साल एफडी और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश की तुलना में अच्छा फायदा दिया है
  • शेयर बाजार ने हर साल एफडी और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश की तुलना में अच्छा फायदा दिया है
  • हालांकि आपको शेयर बाजार में डायरेक्ट निवेश करने पर जोखिम को भी समझना जरूरी है

इस दिवाली के साथ ही अब एक नया सम्वत 2077 शुरू होगा। हालांकि पिछले सम्वत 2076 ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। खासकर पिछले एक महीने में जिस तरह से बाजार ने बढ़त हासिल की है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ऐसे में निवेशकों को 90% तक का फायदा हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि सम्वत 2076 में कौन से स्टॉक रहे हैं जो अच्छा रिटर्न दिए हैं।

यह रिटर्न बैंकों या कॉर्पोरेट एफडी, म्यूचुअल फंड या फिर किसी और साधन में किए गए निवेश की तुलना में काफी ज्यादा है। हालांकि डायरेक्ट निवेश से आपको जोखिम जरूर हो सकता है, लेकिन आप इसे किसी फाइनेंशियल एडवाइजर्स या म्यूचुअल फंड के जरिए करें तो आपको फायदा होगा।

फार्मा शेयर टॉप पर रहे

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक सम्वत 2076 में रिटर्न देने में टॉप पर फार्मा कंपनी के शेयर रहे हैं। डिवीज लैब और डॉ रेड्‌डीज लैब हैं। डिवीज ने 91% और डॉ. रेड्‌डीज ने 75% का रिटर्न दिया है। सिप्ला ने इसी अवधि में 61% का रिटर्न दिया है तो सन फार्मा ने 21% का रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई की बात करें तो यह 11% बढ़ा है।

उतार-चढ़ाव वाला रहा है सम्वत 2076

विश्लेषकों के मुताबिक सम्वत 2076 काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। बाजार जनवरी में 42,273 तक जाने के बाद कोरोना की लहर में मार्च में 26 हजार के नीचे आ गया। पर दूसरी दिमाही में बेहतर रिजल्ट और लिक्डिटी के साथ 7 महीने मे्ं ही इसने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब यह ऐतिहासिक रूप से टॉप पर है। ऐसा अनुमान है कि सम्वत 2077 में बीएसई 47 हजार तक जा सकता है।

NSE का लक्ष्य 14 हजार का

आनंद राठी शेयर्स एंड रिसर्च के इक्विटी रिसर्च हेड नरेंद्र सोलंकी कहते हैं कि अनुमान है कि अब NSE का निफ्टी यहां से 14 हजार तक जा सकता है। यह अगली दिवाली या उससे पहले हो सकता है। वे अभी भी फार्मा कंपनियों के शेयरों में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें डॉ. रेड्‌डी लैब का शेयर 6 हजार रुपए के पार जा सकता है। यानी यहां से 24% का रिटर्न मिल सकता है।

आईटी शेयरों ने भी दिया अच्छा फायदा

आईटी शेयरों ने इस साल में धमाल मचाया है। HCL टेक्नोलॉजी, टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस (TCS) , टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी कंपनियों के शेयरों ने 15 से 47% तक का रिटर्न दिया है। जबकि इंफोसिस ने 73% का रिटर्न दिया है। इसका शेयर 648 से बढ़कर 1,120 रुपए पर पहुंच गया था। हालांकि अब यह थोड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि इसका लक्ष्य ब्रोकरेज हाउस ने 1205 रुपए रखा है।

इस साल में इन शेयरों पर लगाएं दांव

इस साल में अभी भी ICICI बैंक, भारती एयरटेल पर ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस दांव खेल रहे हैं। यह दोनों स्टॉक सबकी पसंदीदा हैं। इसके साथ UPL भी एक पसंदीदा स्टॉक सबका है जिसमें 47% का रिटर्न इस साल मिल सकता है। ICICI बैंक 503 रुपए तक जा सकता है जबकि एयरटेल 597 रुपए तक जा सकता है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की बात करें तो यह शेयर इस साल में 41% बढ़ चुका है। भारती एयरटेल 28% बढ़ा है। रिलायंस का शेयर नई उंचाई बनाकर इस समय 2,000 के करीब कारोबार कर रहा है।

टाटा स्टील ने 30 पर्सेंट का फायदा दिया

टाटा स्टील ने 30% का रिटर्न दिया है। JSW के शेयर ने 56% और और हिंडालको के शेयर ने 12% का रिटर्न दिया है। इसके साथ एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक, हीरो मोटो कॉर्प, नेस्ले इंडिया, HDFC बैंक, HDFC, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है।

इन शेयरों ने दिया घाटा

NTPC, SBI लाइफ, SBI, गेल इंडिया, UPL, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, IOC, ONGC, लार्सन एंड टूब्रो, ITC, BPCL , एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक ने हालांकि निवेशकों को घाटा दिया है। हालांकि एसबीआई का शेयर हाल में करीबन 20 पर्सेंट बढ़ा है। यह 233 रुपए तक चला गया जो कुछ समय पहले 170-180 के रेंज में कारोबार कर रहा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंUS के पूर्व प्रेसिडेंट ने मेमोयर में लिखा- राहुल गांधी में सब्जेक्ट का मास्टर होने की योग्यता या जुनून नहीं - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें