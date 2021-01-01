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नतीजे:दिसंबर तिमाही में स्टेट बैंक का प्रॉफिट 7% घटकर 5.19 हजार करोड़ रु हुआ, जबकि ब्याज से कमाई 3.7% बढ़ा

मुंबई24 मिनट पहले
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BSE में SBI का शेयर 2%  की बढ़त के साथ 342.60 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा है। - फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
BSE में SBI का शेयर 2%  की बढ़त के साथ 342.60 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा है। - फाइल फोटो

स्टेट बैंक (SBI) ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही के नताजे जारी कर दिए हैं। बैंक का स्टैंडलोन प्रॉफिट 6.9% घटकर 5.19 हजार करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल की समान तिमाही में यह 5.58 हजार करोड़ रुपए रहा था। प्रॉफिट में कमी की मुख्य वजह बैड लोन के मुकाबले प्रोविजन में हल्की बढ़ोतरी है।

ब्याज से कमाई बढ़ी, लेकिन टैक्स से पहले मुनाफा 36% घटा
एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक बैंक का पैट (PAT) 4.57 करोड़ रुपए रहा। बैंक का टैक्स से पहले मुनाफा 36.2% घटकर 6.99 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 10.96 हजार करोड़ रुपए रहा था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक का ऑपरेटिंग फायदा 17.33 हजार करोड़ रुपए रहा, जो सालभर पहले 18.22 हजार करोड़ रुपए रहा था। हालांकि, ब्याज से कमाई (NII) 3.7% बढ़कर 28.82 हजार करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 27.77 हजार करोड़ रुपए रहा था।

दिसंबर तिमाही में ग्रॉस एनपीए 1.17 लाख करोड़ रुपए हुआ
बैंक का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (GNPA) 1.17 लाख करोड़ रुपए रहा। यह सितंबर तिमाही में 1.26 लाख करोड़ रुपए रहा था, जबकि पिछले साल दिसंबर तिमाही में 1.59 लाख करोड़ रुपए रहा था। इसी तरह नेट एनपीए भी दिसंबर तिमाही में 29 हजार करोड़ रुपए रहा, जो सितंबर तिमाही में 36.45 हजार करोड़ रुपए रहा था। कुल प्रोविजन 10.34 हजार करोड़ रुपए रहा। दोपहर 2:20 बजे BSE में SBI का शेयर 2% की बढ़त के साथ 342.60 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा है।

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