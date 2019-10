Dainik Bhaskar Oct 07, 2019, 05:36 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. फेस्टिव सीजन में देश का सबसे बड़ा बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है। इसके तहत अब आप डेबिट कार्ड से भी शॉपिंग करके ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं और इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। एसबीआई ने डेबिट कार्ड से शॉपिंग करने पर अपने ग्राहकों को ईएमआई का ऑप्शन दिया है। एसबीआई ने रामनवमी के मौके पर ईएमआई के ऑप्शन वाला डेबिट कार्ड लॉन्च किया है।

The SBI Debit Card helps your dreams go easy on your pocket with the easy EMI facility.#SBI #StateBankofIndia #SBIDebitCard #EMI #PoS pic.twitter.com/ZNJ3RbrbDS