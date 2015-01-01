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नई सुविधा:एसबीआई योनो कृषि ऐप और इफको बाजार में समझौता, तीन करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को होगा फायदा

नई दिल्ली5 मिनट पहले
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  • किसान खाद और बीज से लेकर कृषि उपकरण और खेती-बाड़ी से जुड़ी अन्य सामग्री खरीद सकेंगे

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने योनो कृषि को इफको की ई-कॉमर्स यूनिट इफको बाजार से साथ जोड़ा है। इससे एसबीआई के करोड़ों किसान ग्राहकों को लाभ होगा। इसके जरिए अब भारत के लाखों किसानों तक कई प्रकार के कृषि उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

किसान खाद और बीज से लेकर कृषि उपकरण और खेती-बाड़ी से जुड़ी अन्य सामग्री खरीद सकेंगे। बता दें कि एसबीआई योनो के देश भर में तीन करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड ग्राहक हैं।

इफको के पोर्टल से किसान पूरे भारत में 27000 से ज्यादा पिन कोड में खेती से संबंधित सभी उत्पादों की मुफ्त होम डिलीवरी का लाभ उठा सकेंगे।

इफको बाजार 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध

इफको बाजार भारत में ई कॉमर्स के क्षेत्र में तेजी से बढ़ता हुआ पोर्टल है जिसे देश की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी इफको ने शुरू किया गया है। यह पोर्टल 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है तथा पूरे देश में उत्पादों की घर बैठे आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

देश के 26 राज्यों में स्थित अपने 12 सौ से अधिक स्टोर्स के माध्यम से भी यह कार्य करता है । विशेष उर्वरक, जैविक कृषि उत्पाद, बीज, कृषि रसायन, कृषि मशीन जैसे ढेर सारे उत्पाद इस पोर्टल के जरिये उपलब्ध कराए जाते हैं।

किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य

इफको के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि इफको और एसबीआई भारत की दो पुरानी व्यावसायिक संस्थाएं हैं। इन दोनों संस्थाओं के नाम में 'आई' अक्षर है जो इंडिया का सूचक है और यह हमें अक्षर और भावना दोनों से जोड़ता है। इस एकीकृत प्रयास के माध्यम से भारत की दो गौरवशाली संस्थाएं अपनी सम्मिलित ऊर्जा के साथ भारतीय किसानों के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर सकती हैं ।

एसबीआई (खुदरा और डिजिटल बैंकिंग) के एमडी सी.एस. सेट्टी ने कहा कि अब ग्राहक हाई क्वालिटी वाले कृषि उपकरण और मशीनरी को ऑनलाइन खरीद पाएंगे। यह 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है।

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