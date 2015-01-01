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एक्सचेंज फाइलिंग में दी जानकारी:27 नवंबर को खुलेगा शॉपर्स स्टॉप का राइट्स इश्यू, 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना

नई दिल्ली6 मिनट पहले
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शॉपर्स स्टॉप ने इस राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर तय की है।
  • 11 दिसंबर 2020 तक खुला रहेगा राइट्स इश्यू
  • सितंबर तिमाही में कंपनी को 98 करोड़ रु. का घाटा

डिपार्टमेंटल स्टोर चेन शॉपर्स स्टॉप ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी के बोर्ड ने राइट्स इश्यू के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, इस राइट्स इश्यू का साइज 300 करोड़ रुपए होगा।

27 नवंबर से 11 दिसंबर तक खुला रहेगा राइट्स इश्यू

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, शॉपर्स स्टॉप का राइट्स इश्यू 27 नवंबर को खुलेगा और 11 दिसंबर को बंद होगा। इस इश्यू में 140 रुपए प्रति यूनिट की दर पर शेयर जारी किए जाएंगे। सितंबर तिमाही में शॉपर्स स्टॉप का शुद्ध घाटा 97.70 करोड़ रुपए रहा है। यह एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 8.18 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी 65.7% गिरकर 296.98 करोड़ रुपए रहा है।

70 शेयर के बदले 17 शेयर मिलेंगे

शॉपर्स स्टॉप ने इस राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर तय की है। इसके अलावा राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो 70:17 तय किया गया है। यानी रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर को जिस शेयर होल्डर के पास 70 शेयर होंगे, वह इस राइट्स इश्यू में 17 शेयर खरीद सकता है।

निवेशकों को सस्ती दर पर मिलेंगे शेयर

शॉपर्स स्टॉप ने राइट्स इश्यू में 140 रुपए प्रति यूनिट की दर पर शेयर जारी करने की घोषणा की है। इस समय कंपनी के शेयर 186.90 रुपए प्रति यूनिट पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी के निवेशकों को इस राइट्स इश्यू में 1 शेयर पर 46.90 रुपए का लाभ होगा।

वेणुगोपाल बने शॉपर्स स्टॉप के MD और CEO

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि वेणुगोपाल जी नायर को शॉपर्स स्टॉप का नया MD और CEO बनाया गया है। वेणुगोपाल ने 6 नवंबर को अपना पदभार संभाल लिया है। राइट्स इश्यू की जानकारी सामने आने के बाद कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को BSE में शॉपर्स स्टॉप के शेयर 2.58% की तेजी के साथ 186.90 रुपए प्रति यूनिट पर बंद हुए।

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