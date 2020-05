दैनिक भास्कर May 19, 2020, 01:10 PM IST

नई दिल्ली. देश के अंदर चौथा लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो 31 मई तक चलेगा। तब तक देश में हवाई यात्राएं भी बंद रहेंगी। हालांकि, इस बीच कुछ एयरलायंस कंपनियों ने फ्लाइट बुकिंग शुरू कर दी है। बता दें कि देश के अंदर 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के चलते सभी तरह की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद हैं। इन्हें शुरू करने को लेकर अभी सरकार ने कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

15 जून से उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू

इस बारे में एक सूत्र ने बताया कि घरेलू विमानन कंपनियों ने जून से अपनी उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। स्पाइसजेट के सूत्र ने बताया कि कंपनी ने 15 जून से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। वहीं, इंडिगो और विस्तारा के सूत्रों ने बताया कि दोनों कंपनियां घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग कर रही हैं। बुकिंग शुरू करने के लिए स्पाइसजेट, इंडिगो, विस्तारा और गोएयर की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।

एपीएआई अध्यक्ष ने एयरलाइन कंपनियों की आलोचना की

सोमवार को भारतीय हवाई यात्री एसोसिएशन (एपीएआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधाकर रेड्डी ने बुकिंग शुरू करने के लिए कुछ एयरलाइन कंपनियों की आलोचना की। उन्होंने एक ट्वीट में दावा किया है कि हम समझते हैं कि 6ई (इंडिगो), स्पाइसजेट, गोएयर ने यह सोचते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है कि एक जून से परिचालन शुरू हो जाएगा। कृपया इनके चक्कर में ना पड़ें। आपका पैसा उधार खाते में चला जाएगा, बेहतर है उसे अपने पास सुरक्षित रखें।

