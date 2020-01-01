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3 साल के लिए नियुक्ति:SBI में दो नए MD की नियुक्ति को सरकार की मंजूरी, दोनों अभी DMD हैं

मुंबई3 मिनट पहले
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  • एसबीआई में अभी तक इसके ही एमडी प्रमोट होकर चेयरमैन बनते हैं
  • बाकी सरकारी बैंकों में एमडी सीईओ बाहर से भी लिए जाते हैं

सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में दो नए प्रबंध निदेशक (MD) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह दोनों अभी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर (DMD) हैं। इन दोनों के नाम अश्विनी तिवारी और स्वामिनाथन जानकी रमन हैं।

पिछले साल अक्टूबर में हुआ था इंटरव्यू

बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) ने दो MD पद के लिए इंटरव्यू लिया था। उसमें से इन दोनों के नाम की सिफारिश भेजी गई थी। आज कैबिनेट की नियुक्ति कमिटी (ACC) ने दोनों के नाम को क्लीयर कर दिया। दोनों की नियुक्ति अगले तीन सालों तक के लिए है। SBI में कुल 4 MD होते हैं और एक चेयरमैन होता है। फिलहाल इसके चेयरमैन दिनेश खारा हैं। पिछले कुछ समय से 2 MD की पोस्ट खाली थी।

दिनेश खारा बने थे चेयरमैन

एमडी का एक पद तब खाली हुआ था, जब दिनेश कुमार खारा एमडी से चेयरमैन बने थे। दूसरा पद पी.के गुप्ता के रिटायरमेंट के बाद खाली हुआ था। इसके अलावा दो एमडी में सी.एस शेट्‌टी और अश्विनी भाटिया हैं। अश्विनी भाटिया इससे पहले डेप्यूटेशन पर एसबीआई म्यूचुअल फंड में एमडी थे।

सरकारी बैंकों में चेयरमैन का पद खत्म

सरकारी बैंकों में कुछ साल पहले चेयरमैन के पद को खत्म कर दिया गया था। इसकी जगह पर एमडी एवं सीईओ की पोस्ट बनाई गई थी। लेकिन एसबीआई में अभी भी चेयरमैन और एमडी की पोस्ट है। बाकी सरकारी बैंकों में एक एमडी सीईओ और बाकी कार्यकारी निदेशक (ईडी) की पोस्ट होती है।

कई बैंकों में अब 3-3 ईडी

अभी तक छोटे बैंकों में तो एक या दो ईडी हुआ करते थे। लेकिन अब कुछ बैंकों को मिलाकर बड़े बैंक बना दिए गए हैं। इस तरह से अब कई बैंकों में 3-3 ईडी होते हैं। सरकार ने सरकारी बैंकों में प्राइवेट सेक्टर से एमडी की नियुक्ति भी शुरु की थी। हालांकि एसबीआई में अभी तक इसके ही एमडी प्रमोट होकर चेयरमैन बनते हैं। यह ठीक एलआईसी की तर्ज पर होता है। एलआईसी में भी एक चेयरमैन और 4 एमडी हैं। यहां भी एलआईसी के ही अधिकारी को प्रमोट करके चेयरमैन बनाया जाता है।

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