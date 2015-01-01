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  • State run BHEL Reported A Loss Of Rs 552 Crore In The September Quarter; Profit Of Rs 120.95 Crore Was Made In The Same Quarter A Year Ago

रिजल्ट:सरकारी कंपनी भेल को सितंबर तिमाही में हुआ 552 करोड़ रुपए का घाटा; साल भर पहले हुआ था 120.95 करोड़ रुपए का मुनाफा

नई दिल्ली4 मिनट पहले
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  • कंपनी ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू पाबंदियों का अभी भी उसके परिचालन पर असर पड़ रहा है

सरकारी कंपनी भेल को कम राजस्व के कारण सितंबर तिमाही में 552.38 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। कंपनी को साल भर पहले की समान तिमाही में 120.95 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

कंपनी ने बीएसई को बताया कि इस दौरान उसकी कुल आय साल भर पहले के 6,359.68 करोड़ रुपए से कम होकर 3,793.13 करोड़ रुपए पर आ गई। कंपनी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू पाबंदियों का अभी भी उसके परिचालन पर असर पड़ रहा है।

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कंपनी ने कहा कि परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी आयी है, लेकिन उबरने की दर धीमी है। अत: इस वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के प्रदर्शन की तुलना साल भर पहले से नहीं की जा सकती है।

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