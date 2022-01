Hindi News

TCS World's Second Most Valuable IT Brand, Infosys Fastest Growing: Report

भारतीय कंपनी TCS ने रचा इतिहास: अमेरिकन कंपनी IBM को पीछे छोड़ दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी, इंफोसिस तेजी से ग्रोथ करने वाला ब्रांड

नई दिल्ली 23 मिनट पहले



टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) दुनियाभर के IT सर्विस सेक्टर में दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के मुताबिक, IT सर्विसेज 25 रैंकिंग में IT कंपनी इंफोसिस भी जगह बनाने में कामयाब रहीं। इंफोसिस तेजी से ग्रोथ करने वाला ब्रांड बना। देश की चार अन्य टेक कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कुल मिलाकर दुनियाभर में तेजी से बढ़ने वाली 10 बड़े IT सर्विसेज ब्रांड में सभी 6 बड़े भारतीय ब्रांड शामिल हैं। ये रैंकिंग 2020-22 की है।

IT सर्विसेज से जुड़ी इस रैंकिंग में एसेंचर पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, एसेंजर की ब्रांड वैल्यू 36.2 बिलियन डॉलर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकन IT कंपनी IBM रैंकिंग में चौथे स्थान पर चली गई। भारत की IT कंपनियों को सबसे तेज बढ़ोतरी 2020 से 2022 के बीच मिली है, जो 51% के आसपास है।

TCS की ब्रांड वैल्यू 16.786 अरब डॉलर

TCS के लिए इतनी बड़ी कमाई का ये पहला मौका है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 12 महीनों में TCS की ब्रांड वैल्यू 1.844 अरब डॉलर (12.5%) बढ़कर 16.786 अरब डॉलर (करीब 1.26 लाख करोड़ रुपए) हो गई है। कंपनी ने बताया कि IT सर्विसेज फर्म TCS ने साल 2021 में 25 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया।

ब्रांड फाइनेंस के CEO और प्रेसिडेंट, डेविड हैग ने कहा कि TCS पहली बार इस सेक्टर में दूसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। ये कंपनी IT सर्विसेज की रैंकिंग में लगातार सुधार कर रही है। TCS ने पिछले साल अपनी ग्लोबल ब्रांड वैल्यू को मजबूत किया। लगातार होने वाले निवेश की वजह से कंपनी ने ये मुकाम हासिल किया है।

IT कंपनियों को रिमोट वर्किंग का फायदा

ब्रांड फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब काम-धंधे में रिमोट वर्किंग या वर्क फ्रॉम होम सामान्य हो गया है। यह नया ट्रेंड पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण का रोल सबसे अहम हो चुका है। यही वजह है कि पिछले दो साल में IT सर्विसेज ने सबसे तेजी से रफ्तार पकड़ी है। भविष्य में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में बड़ा रोल निभाने जा रहा है।