दैनिक भास्कर May 02, 2020, 01:23 PM IST

कैलिफोर्निया. टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क के एक ट्वीट करने के बाद टेस्ला कंपनी के शेयर्स की कीमत में 14 बिलियन डॉलर (करीब 1 लाख करोड़ रुपए) की कमी आई है। इससे कंपनी के सीईओ मस्क को भी 3 बिलियन डॉलर (22.6 हजार करोड़ रुपए) का नुकसान हुआ है। 1 मई को एलन मस्क ने कई सारे ट्वीट किए थे जिनमें उन्होंने टेस्ला कंपनी के शेयर को अधिक कीमत वाला बताया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचने की बात भी कही थी। एलन मस्क ने अन्य ट्वीट में, कहा कि उनकी प्रेमिका पॉप म्यूजिशियन ग्रिम्स उन पर पागल हैं। एलन मस्क के ट्वीटर पर 3.3 करोड़ फॉलोअर हैं।



कितना कम हुआ शेयर प्राइज

टेस्ला कंपनी के शेयर में शुक्रवार को 10 फीसदी से भी ज्यादा की गिरावट आई है। शुक्रवार को कपनी के शेयर का 755 डॉलर था जो शाम बंद होने पर 701 डॉलर पर पहुंच गया।



2018 में शेयरों में आई थी 20 फीसदी की गिरावट

इससे पहले मस्क ने अगस्त 2018 को ट्विटर पर कहा था कि वह टेस्ला को निजी कंपनी में बदलना चाहते हैं। इसके बाद से बाजार में कंपनी के शेयर का भाव 20 प्रतिशत तक गिर गए। इसके अलावा न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में टेस्ला के भविष्य के बारे में एक आपत्तिजनक ट्वीट करने पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने एलन मस्क पर 20 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही टेस्ला पर भी 20 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। मस्क के इस ट्वीट के बाद उन्हें कंपनी के सीईओ पद से हाथ धोना पड़ा था।



लाइव शो में पी विस्की और गांजे के कश लगाए

एलन मस्क 2018 में एक लाइव शो के दौरान विस्की का पेग लगाने लगे और गांजे का कश लगाते नजर आए। कैलीफोर्निया के कॉमेडियन जो रोगन के साथ स्टेज शेयर के दौरान मस्क ने यह काम किया था। इसके बाद कंपनी के कई अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी थी इसके चलते कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट आई थी।



फेसबुक बंद करने की दी सलाह

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इसी साल अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर फेसबुक को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि सभी लोगों को अपने फोन से फेसबुक को डिलीट कर देना चाहिए। दरअसल, एलन मस्क ने इस तरह का बयान इसलिए दिया था, क्योंकि लोकप्रिय अभिनेत्री Sacha Baron Cohen ने फर्जी खबर को लेकर फेसबुक पर निशाना साधा था। इतना ही नहीं उन्होंने फेसबुक की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए थे।

We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.



We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.



Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?



Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt