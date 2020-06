दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 07:13 PM IST

न्यूयॉर्क. सोमवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ खुला। डाउ जोंस 0.89 फीसदी की बढ़त के साथ 222 अंक ऊपर खुला। जबकि नैस्डैक 0.19 फीसदी की बढ़त के साथ 18.69 अंक ऊपर और एसएंडपी 0.56 फीसदी की बढ़त के साथ 16 अंक ऊपर खुला। बाजार खुलते समय डाउ जोंस 25238, नैस्डैक 9775 और एसएंडपी 3025 अंक पर कारोबार कर रहे थे।

सोमवार को दुनियाभर के लगभग सभी प्रमुख बाजारों में गिरावट रही। जापान का निक्कई 512 अंक, चीन का शंघाई कम्पोसिट 18 अंक, हॉन्ग कॉन्ग का हैंग सैंग 248 अंक, भारत का निफ्टी 70 अंक, सेंसेक्स 209 अंक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 41 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं इस समय यूके टाइम का FTSE 100, फ्रांस का CAC 40, जर्मनी का DAX, इटली का FTSE MIB बढ़त में जबकि रूस का MICEX गिरावट में कारोबार कर रहा है।

शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था डाउ जोंस

अमेरिका: संक्रमितों का आंकड़ा 26 लाख 37 हजार के पार

कैलिफोर्निया में बार बंद करने के आदेश

NEW: Due to the rising spread of #COVID19, CA is ordering bars to close in Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin, and Tulare, while recommending they close in Contra Costa, Riverside, Sacramento, San Bernardino, Santa Barbara, Santa Clara, Stanislaus, & Ventura.