टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट क्लब द्वारा बीसवें नेशनल समिट का आयोजन किया गया

टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट क्लब द्वारा 22 फरवरी 2019 को ली मेरिडियन होटल में बीसवें नेशनल मैनेजमेंट समिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक एडवाइजर, भारतीय सरकार; गेस्ट ऑफ़ हॉनर श्री अतुल सोबती, चेयरमैन एवं एमडी, BHEL, श्री रम्मी छाबड़ा, एमडी, मेट्रो टायर्स; एवं पद्मश्री डॉ प्रीतम सिंह जैसी कई मशहूर हस्तियाँ उपस्थित थी ।

पिछले 19 वर्षों से नेशनल मैनेजमेंट सम्मिट आयोजित होता आ रहा है, और इस वर्ष इस कार्यक्रम की बीसवीं सालगिरह थी। इस सम्मिट की थीम प्रधान मंत्री जी के आज़ादी दिवस पर दिये गए भाषण पर आधारित थी जिसमें उन्होनें रिफार्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ पर ज़ोर दिया था। संजीव सान्याल जी द्वारा दिया गए उनके कीनोट में उन्होंने यह ज़ोर दिया की एक ऐसी चुनौतीपूर्ण दुनिया में हमारे देश की प्रगति के लिए अपने कारण के प्रति निष्ठावान होना, एवं इंडस्ट्री के हर पहलू में एक परिवर्तन की ज़रुरत है एवं अंद्रूणी विकास ही स्थिरता प्रदान कर पाएगा।

सम्मिट हेड में पब्लिक, प्राइवेट एवं शैक्षिक क्षेत्रों के कायिन दिग्गज, महान एवं प्रशंसनीय महारथी उपस्थित थे। सभी पेशेवरों ने अपने विचार प्रकट कर प्रतिभागियों का मार्ग दर्शन किया एवं उनके लिए यह कार्यक्रम लाभदायक बनाया। कुछ प्रमुख वक्ताओं के नाम : राजीव भादरिया, भूतपूर्व डायरेक्टर एचआर, जिंदल स्टील & पावर Ltd, पंकज दुबे, एमडी इंडियन मोटरसाइकिल एवं सीईओ और डायरेक्टर - ईचर पोलरिस, उमेश ढल, डायरेक्टर एचआर & एमएस, और LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया; दीपा चढ़ा, सीएचआरओ, विस्तारा एयरलाइन्स; पवित्र सिंह, डायरेक्टर एचआर - ग्लोबल कैंपस सीओई, पेप्सिको; निखिल जैन डायरेक्टर पर्सनेल, एनएचपीसी आलोक निगम, सीनियर वीपी & ग्रुप सीएचआरओ , भारतीय ग्रुप; अमित दास, डायरेक्टर एचआर , बेनेट, कोलमन & Co. Ltd.

इसी अवसर पर टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट क्लब ने कई पेशेवरों को अपनी जजिस की टीम द्वारा पुरस्कारित किया। कुछ पुरस्कार से सम्मानित हस्तियां: सुनील मेहता, एमडी और सीईओ, ; अरुण क बाजोरिया, डायरेक्टर & प्रेसिडेंट (इंटरनेशनल ऑपरेशन्स) JK टायर्स & इंडस्ट्रीज; अनिल कुमार चौधरी, चेयरमैन स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, हेमंत भार्गव, चेयरमैन, LIC; नमिता विकास, ग्रुप प्रेसिडेंट & ग्लोबल हेड, ; संदीप मेहता, सीईओ, विजक्राफ्ट; अनिल भासिन, हैवेल्स, पविता पूरी, ग्रुप हेड ब्रांड, द इंडियन एक्सप्रेस; मनोहर कुमार, सीएमडी, NPCC; विक्रम एस कस्बेकर,एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हीरो मोटो कॉर्प। NBCC को आर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस ऑफ़ दी ईयर एवं NDIM को बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट कंट्रिब्यूटिंग टू नेशनल बिल्डिंग एवं BIMTech को बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ़ थे डिकेड से नवाज़ा गया।