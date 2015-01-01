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ट्रेड डाटा:सितंबर में तेजी दिखाने के बाद अक्टूबर में 5.12% घटा निर्यात, ट्रेड डिफिसिट घटकर 8.71 अरब डॉलर पर आया

नई दिल्ली32 मिनट पहले
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पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में भारी गिरावट के कारण पिछले महीने देश के कुल निर्यात में गिरावट आई
  • व्यापार घाटा गिरकर 8.71 अरब डॉलर पर आया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 11.75 अरब डॉलर था
  • इस दौरान देश का आयात साल-दर-साल आधार पर 11.53% घटकर 33.6 अरब डॉलर पर आ गया

देश का निर्यात अक्टूबर में 5.12 फीसदी घटकर 24.89 अरब डॉलर पर आ गया। लगातार 5 महीने गिरावट दर्ज करने के बाद सितंबर में निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में भारी गिरावट के कारण पिछले महीने देश के कुल निर्यात में गिरावट आई।

व्यापार घाटा पिछले महीने घटकर 8.71 अरब डॉलर पर आ गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 11.75 अरब डॉलर था। इस दौरान आयात साल-दर-साल आधार पर 11.53 फीसदी घटकर 33.6 अरब डॉलर पर आ गया।

इन कमॉडिटीज के निर्यात में सबसे ज्यादा गिरावट रही

कमॉडिटीगिरावट (%)
पेट्र्रोलियसम प्रॉडक्ट्स52
काजू21.57
जेम्स एंड ज्वेलरी21.27
लेदर16.67
मैन-मेड यार्न/फैब्रिक्स/मेड-अप्स12.8
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स9.4
कॉफी9.2
मेराइन प्रॉडक्ट्स8

इंजीनियरिंग गुड्स

3.75

अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में निर्यात 19.02% गिरा

इस कारोबारी साल में अब तक यानी, अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में निर्यात 19.02 फीसदी गिरावट के साथ 150.14 अरब डॉलर रहा। आयात इस दौरान 36.28 फीसदी गिरकर 182.29 अरब डॉलर रहा। कारोबारी साल के पहले 7 महीने में देश को 32.15 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।

तेल आयात 38.52% गिरा

तेल आयात 38.52 फीसदी गिरावट के साथ 5.98 अरब डॉलर का रहा। अप्रैल-अक्टूबर अवधि में तेल आयात 49.5 फीसदी गिरावट के साथ 37.84 अरब डॉलर का हुआ। लगातार 6 महीने गिरावट दर्ज करने के बाद सितंबर में देश के निर्यात में बढ़ोतरी हुई थी। सितंबर में निर्यात 5.99 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 27.58 अरब का हुआ था।

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