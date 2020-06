दैनिक भास्कर Jun 09, 2020, 01:43 PM IST

नई दिल्ली. बहुत जल्द आपको सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (twitter) पर कुछ पब्लिक फीगर के ऊपर ब्लू चेकमार्क दिखेगा। दरअसल, ट्विटर 'रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन' सिस्टम पर काम कर रहा है। यह एक प्रकार से सेल्फ सर्विस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। इसकी मदद से यूजर्स सेटिंग में जाकर ब्लू चेकमार्क के लिए रिक्वेस्ट कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स को सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद अपने अकाउंट में पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाकर रिक्वेस्ट भेजनी होगी।

Twitter is working on “Request Verification” 👀



(I’m not Twitter employee. I’m not tech support) pic.twitter.com/ED58QsD7kM