यूटिलिटी डेस्क. अब कैब ड्राइवर के साथ बदतमीजी करना आपको भारी पर सकता है। मंगलवार को उबर ने नई कम्यूनिटी गाइडलाइन्स जारी कीं। इनके अनुसार, अगर आप ड्राइवर या साथ यात्रा करने वाले दूसरे लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद आप कभी भी उबर कैब का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

